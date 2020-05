Bientôt des Apple MacBook dotés d’une charnière souple ?

Apple réfléchit continuellement au futur de ses produits. Cela se manifeste par les nombreux brevets déposés par la marque à la pomme. Aujourd'hui, c'est le MacBook qui fait parler de lui, et plus particulièrement sa charnière.

En terme de design d’ordinateur portable, la plupart du temps, l’accent est clairement mis par les fabricants sur les éléments que l’on peut voir. Autrement dit, les designers ont tendance à se concentrer sur les matériaux utilisés, sur la finesse globale de l’appareil, sur ses lignes générales. Le design de la charnière est probablement l’un des éléments auquel on ne prête pas énormément d’attention, pour peu qu’elle remplisse correctement son rôle, bien évidemment. Apple réfléchit à changer cela.

Apple réfléchit à une charnière souple pour ses MacBook

Selon un rapport de AppleInsider, la firme de Cupertino réfléchirait à améliorer la charnière de son MacBook. Dans un brevet découvert récemment par le blog, la marque à la pomme imaginerait une charnière souple. Comme vous pouvez le voir dans le schéma ci-dessus, Apple chercherait à créer un ordinateur portable fabriqué d’une seule pièce et non pas en deux – une pour le clavier et tous les composants et une autre pour l’écran – comme dans les MacBook actuels. De quoi pousser encore plus loin le design fluide tant recherché par Apple.

Ce qui pourrait même permettre de fusionner l’écran et la Touch Bar

Selon la description accompagnant le brevet, il s’agirait d'”un appareil personnel composé d’un châssis d’une seule et unique pièce pour un aspect global parfaitement homogène et qui inclut une portion souple capable d’être pliée en douceur. Cette pièce unique est constituée d’une première partie capable d’accueillir un écran permettant de présenter visuellement un contenu quelconque et d’une seconde capable d’accueillir un dispositif acceptant des saisies de l’utilisateur.” Autrement dit, un écran et un clavier/trackpad. Le brevet suggère aussi que, en adoptant un tel design, il serait bien plus facile d’intégrer un écran pliable qui viendrait descendre au-delà de la charnière. Pour envisager un seul et unique écran en lieu et place de deux actuellement – écran principal et Touch Bar – ? Difficile de savoir si Apple fera de ce brevet une réalité. Ce n’est pas la première fois, en tout cas, que la firme de Cupertino s’intéresse à un tel design unibody. Il y a quelques semaines, un brevet similaire pour un Mac était découvert. À suivre !