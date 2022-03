Bientôt des Apple iPhone en aluminium “sans carbone” ?

Les prochains Apple iPhone pourraient utiliser de l'aluminium sans carbone, comprenez par là que la fabrication du matériau ne génère plus de gaz à effet de serre.

Apple met depuis de nombreuses années en avant son engagement envers l’écologie et le respect de l’environnement, et pas uniquement dans ces opérations au quotidien. Cela passe aussi dans la manière de concevoir et fabriquer ses produits, dans le design de ses packagings, etc. Aujourd’hui, la firme de Cupertino annonce son intention de proposer des iPhone qui pourraient être fabriqués en utilisant le premier aluminium “sans carbone” du monde.

Le problème avec de nombreuses initiatives qui se disent vertes / écologiques / respectueuses de l’environnement, c’est qu’elles ne sont finalement que des démonstrations de faisabilité. Se pose toujours la question de savoir si elles peuvent être mises à l’échelle facilement et à moindre coût pour traiter des volumes suffisants pour avoir un réel impact. Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, ce pourrait être le cas dans la mesure où Apple achèterait le matériau à ELYSIS qui a mis au point un processus de fusion qui produit de l’oxygène et non pas un quelconque gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone.

Selon le PDG d’ELYSIS, Vincent Christ, “c’est la première fois que de l’aluminium est produit à une telle pureté sans aucune émission de gaz à effet de serre et à une échelle industrielle. La vente à Apple confirme l’intérêt du marché pour de l’aluminium produit en utilisant notre technologie de fusion sans carbone novatrice. L’annonce d’aujourd’hui prouve que ELYSIS, joint-venture entre Alcoa et Rio Tinto, a pu faire d’une simple idée une réalité.”

À ce jour, la majorité des produits Apple utilisent de l’aluminium recyclé à 100 %, comme les iPad, MacBook et Apple Watch, pour ne citer que ceux-ci. Selon le communiqué de presse de la firme de Cupertino, l’entreprise pourrait utiliser ce matériau dès le prochain iPhone SE qui a été annoncé un peu plus tôt ce mois-ci.