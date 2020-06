Bientôt de nouvelles ampoules Philips Hue deux fois plus lumineuses ?

La gamme d'éclairages proposée par Philips Hue est intéressante à bien des égards. Parce que les appareils sont connectés, évidemment, mais aussi parce qu'ils offrent une grande liberté de personnalisation...

L’une des forces des accessoires Philips Hue, c’est leur luminosité. Les ampoules Hue sont en effet parmi les plus lumineuses du marché actuellement. Cela étant dit, si vous avez déjà souhaité que vos ampoules soient plus lumineuses encore, vous pourriez être servi(e). Philips travaillerait en effet sur une nouvelle gamme d’ampoules Philips Hue plus lumineuses.

De nouvelles ampoules Philips Hue en préparation

C’est en tout cas l’information que nous rapporte Smartlights.de. Le blog affirme savoir que la marque travaillerait sur de nouvelles ampoules Hue offrant pas moins de 1 600 lumens. Cela les rendrait deux fois plus lumineuses que les ampoules actuelles, limitées à 800 lumens maximum. Malheureusement, il y a quelques points négatifs avec cette nouveauté pourtant très intéressante.

capables d’offrir une luminosité de 1 600 lumens

Le premier d’entre eux : il semblerait que ces nouvelles ampoules Hue ne soient proposées qu’en blanc chaud à 2 700k. Si vous vouliez pouvoir gérer la couleur, ce ne sera pas possible. Du moins pas pour le moment. Autre souci à prendre en considération. Qui dit luminosité doublée dit aussi consommation augmentée. En effet, ces nouvelles ampoules consommeraient pas moins de 15,5 W par unité. Ce qui en ferait des ampoules davantage énergivores que les ampoules LED classiques. Mais c’est toujours bien mieux qu’une ampoule à incandescence traditionnelle.

Ces nouvelles ampoules Philips Hue devraient être mises en vente avant la fin du mois de juin au tarif de 24,99€ l’unité. Elles sont proposées au format E27/A19 – le format le plus classique pour nos maisons -. Si vous êtes intéressé(e), encore un peu de patience et vous pourrez éclairer plus puissamment encore votre atelier, votre garage ou autre.