Beyblade va être adapté en film live-action

Jerry Bruckheimer, connu sous le nom de Mr Blockbuster, sera à la production du film live-action Beyblade pour Paramount Pictures.

Si l’adaptation cinématographique de Beyblade n’en est qu’au début de son développement, Paramount Pictures pourrait envisager d’en faire rapidement une franchise, comme Transformers, étant donné la popularité des jouets produits par Bandai/Hasbro, qui se sont vendus à des centaines de millions d’exemplaires dans le monde entier. Neil Widener et Gavin James sont les scénaristes du projet, dont les détails de l’intrigue sont gardés secrets pour le moment.

EXCLUSIVE: Mr Blockbuster Jerry Bruckheimer is producing a live-action movie with Paramount based on the popular toy franchise Beybladehttps://t.co/5CCuNqBM7k — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 24, 2022

L’histoire originale du manga écrit et dessiné par Takao Aoki se déroule au Japon, dans un futur très proche, où un sport mondial, le Beyblade, est apparu, bien qu’il daterait de temps très anciens. Dans celui-ci, les participants s’affrontent dans un stadium avec des toupies très perfectionnées, le but étant d’éjecter la toupie adverse hors du stadium ou de la faire s’arrêter. Chaque toupie est conçue par son propriétaire, et donc unique. Les toupies sont des puissances de la nature et elles peuvent lancer des coups spéciaux.