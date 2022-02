Better Call Saul : une diffusion en deux parties pour la sixième et dernière saison

Le tournage de l'ultime saison de Better Call Saul à Albuquerque, au Nouveau Mexique, est officiellement terminé.

Composée de 13 épisodes, la dernière saison de la série télévisée Better Call Saul se déroulera en deux parties. Les sept premiers seront lancés le 18 avril prochain sur AMC (ainsi que la plateforme de streaming AMC+) et les six derniers épisodes sont prévus pour le 11 juillet 2022. La dernière saison de Better Call Saul conclut le voyage compliqué et la transformation de son héros compromis, Jimmy McGill (Bob Odenkirk), en avocat criminaliste Saul Goodman. Du cartel au palais de justice, d’Albuquerque à Omaha, la saison 6 suit Jimmy et Saul ainsi que la relation complexe de Jimmy avec Kim (Rhea Seehorn), qui est au milieu de sa propre crise existentielle. Pendant ce temps, Mike (Jonathan Banks), Gus (Giancarlo Esposito), Nacho (Michael Mando) et Lalo (Tony Dalton) sont engagés dans un jeu du chat et de la souris aux enjeux mortels.

Here it comes! Best season of all! A whopper. Can’t wait to share with you ‘Better Call Saul’ Gets Premiere Dates For Both Halves Of Sixth & Final Season – Deadline https://t.co/AC9hKEXbph — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) February 10, 2022

“A mes yeux, c’est notre saison la plus ambitieuse, la plus surprenante et, oui, la plus déchirante“, a déclaré le showrunner et producteur exécutif Peter Gould. “Même dans des circonstances incroyablement difficiles, toute l’équipe de BCS – scénaristes, acteurs, producteurs, réalisateurs et équipe – s’est surpassée. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de partager ce que nous avons accompli ensemble“. Dan McDermott, président des divertissements et des studios AMC pour AMC Networks, a ajouté : “Vince, Peter et Bob ont répondu à la question ‘Pourquoi voudriez-vous essayer de donner une suite à l’une des séries les plus célèbres et les plus appréciées de l’histoire de la télévision’ et ils y ont répondu à tous les niveaux possibles, avec des résultats vraiment extraordinaires. Saul Goodman est un personnage central de la chaîne AMC depuis plus de dix ans, et il donne vraiment vie à la série. Une profonde reconnaissance et un grand respect pour Vince, Peter, Bob, Rhea, Jonathan, Giancarlo, Patrick, Michael et tous les autres responsables de cette série remarquable, qui a gagné sa place aux côtés de Breaking Bad dans le cœur et l’esprit de millions de fans et au panthéon de la grande télévision. À l’approche de ces derniers épisodes, c’est vraiment S’all good, man.”

Les teasers de la saison 6 de Better Call Saul