Better Call Saul : un trailer pour la 5ème saison

AMC relance les aventures de Jimmy McGill dès le 23 février, histoire de renouveler avec Bob Odenkirk. La série est d'ores et déjà renouvelée pour une sixième saison.

Largement récompensée pour ses quatre saisons précédentes, le préquel de Breaking Bad avec l’avocat véreux Jimmy McGill reprendra du service en février avec une cinquième saison composée de 10 épisodes. AMC a mis en ligne le trailer officiel de celle-ci hier, que nous vous invitons évidemment à regarde ci-dessous. Dans cette nouvelle saison, Jimmy McGill devra faire face à des conséquences inattendues suite à sa décision de pratiquer le droit sous le nom de “Saul Goodman”, tel qu’on le connaît donc dans le show à succès d’AMC avec Bryan Cranston. Ce choix n’influera pas uniquement sur sa vie mais sur celle de son entourage, représentée par une direction d’ensemble de premier choix : Rhea Seehorn (Kim Wexler), Michael McKean (Chuck McGill Jr.), Patrick Fabian (Howard Hamlin), Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), Michael Mando (Nacho Vargo) et Giancarlo Esposito (Gus Fring).

10 nouveaux épisodes

Cette saison sera aussi l’occasion de renouer avec deux personnages de l’univers de Breaking Bad, à savoir Hank Schrader et Steven Gomez, incarnés respectivement par Dean Norris et Steven Michael Quezada. La série a été renouvelée pour une sixième et dernière saison de 13 épisodes, qui entrera en production plus tard cette année et sera diffusée en 2021. En attendant, on pourra profiter d’un divertissement de qualité et remercier les réalisateurs Peter Gould et Vince Gilligan.

Des récompenses en série

La série a remporté un Peabody Award en 2018 et en trois saisons s’est établi comme l’une des meilleures du petit écran, ayant été nommée 23 fois aux Emmy Award, trois fois aux Golden Globe Award, deux fois aux Writers Guild Awards qui récompense les scénaristes, trois fois aux Critics’ Choice Awards, tout en remportant un Critics’ Choice Television Award et un Television Critics Association Award en 2015. De quoi donner de l’espoir pour une nouvelle saison de qualité.