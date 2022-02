Bethesda va supprimer son client PC pour privilégier Steam

La plateforme Bethesda.net de l'éditeur américain n'existera plus d'ici les prochains mois.

Lancé il y a six ans, Bethesda.net se prépare à disparaître alors que les joueurs sont de plus en plus submergés par divers clients : “Nous disons adieu à notre launcher cette année. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien et vous assurer que rien n’arrivera à vos jeux. Si vous ne jouez pas à des jeux PC via Bethesda.net, vous n’avez rien à faire. Merci d’avoir lu jusqu’ici ! Si vous avez des jeux via Bethesda.net, ne vous inquiétez pas. Dès le début du mois d’avril, vous pourrez migrer vos jeux et votre portefeuille vers votre compte Steam. Jusqu’au mois de mai, vous pourrez encore accéder à vos jeux et y jouer via Bethesda.net, mais nous vous suggérons de commencer le processus de migration dès qu’il sera disponible. Pour de nombreux jeux, les sauvegardes seront aussi migrées, mais certains requerront des transferts manuels. Pour les jeux qui le requièrent, vous devrez encore utiliser vos identifiants Bethesda.net pour vous connecter et jouer. Votre compte Bethesda.net ne sera pas perdu, et restera accessible sur le site internet et en jeu, et nous continuerons notre support de tous les comptes Bethesda.net dans nos titres à venir.”

📣 ATTENTION PC PLAYERS: We are retiring the Bethesda Launcher and moving to Steam. Here’s everything you’re going to want to know about what to expect and how to migrate your Bethesda Library to Steam: https://t.co/KBBokFeZkt pic.twitter.com/f0KWBqd0kp — Bethesda (@bethesda) February 22, 2022

La FAQ de Bethesda dédié à l’arrêt de son launcher