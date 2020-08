Bethesda : The Elder Scrolls Online et Doom Eternal sont annoncés sur PS5 et Xbox Series X

Les mises à jour next-gen de l'éditeur américain Bethesda seront totalement gratuites.

Discret depuis de nombreux mois, malgré la présence de Deathloop et GhostWire : Tokyo lors de la conférence PS5 – The Future of Gaming, Bethesda annonce que The Elder Scrolls Online et Doom Eternal vont bénéficier d’un portage sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft : “Les joueurs qui possèdent ou achètent l’un de ces jeux sur PS4 ou Xbox One auront la possibilité de passer gratuitement vers les versions PS5 et Xbox Series X, respectivement, quand elles seront disponibles. Par ailleurs, nos équipes font tout leur possible pour s’assurer que ces deux titres permettront immédiatement la rétrocompatibilité au moment de la sortie des nouvelles consoles. Nous aurons de plus amples informations à partager dans les semaines et mois à venir à propos de Doom Eternal et The Elder Scrolls Online sur PS5 et Xbox Series X, dont les fenêtres potentielles de sortie et une liste des améliorations. Même si nous n’avons pas encore d’autres actualités à partager sur le reste de notre catalogue de titres, nous pouvons d’ores et déjà vous confirmer que nous sommes engagés à proposer des mises à niveau gratuites pour les possesseurs de tout titre Bethesda existant que nous porterons sur la prochaine génération de consoles.”

The Elder Scrolls Online and DOOM Eternal are coming to Xbox Series X and PlayStation 5! Players who own or purchase either title on Xbox One or PS4 will be able to upgrade for free to the Xbox Series X and PS5 versions, respectively, when available. https://t.co/Bac1J4Odjh pic.twitter.com/AUJ4HK7jDv — Bethesda (@bethesda) August 6, 2020

QuakeCon At Home, un programme pour les fans français

A l’occasion de la QuakeCon at Home, version numérique de la convention de Bethesda, qui se tiendra ce vendredi en début de soirée jusqu’au 9 août prochain, l’équipe communautaire de Bethesda France a préparé un programme spécial dédié aux spectateurs français sur Twitch :