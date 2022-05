Bethesda : Redfall et Starfield sont reportés au premier semestre 2023

Redfall d'Arkane Studios Austin et Starfield de Bethesda Game Studios ne sortiront plus dans le courant de l'année sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Si Redfall devait sortir cet été et Starfield le 11 novembre prochain, l’éditeur américain Bethesda a décidé de retarder de plusieurs mois les dates de lancement des exclusivités Xbox de Microsoft : “Les équipes d’Arkane Studios Austin et de Bethesda Game Studios ont des ambitions incroyables pour leurs jeux, et nous voulons nous assurer que vous recevez les meilleures versions et les plus abouties. Nous voulons remercier tout le monde pour l’enthousiasme manifesté pour nos deux jeux. Cette énergie est une grande partie de ce qui nous inspire tous les jours et stimule notre propre enthousiasme pour ce que nous créons. Nous sommes impatients de partager les premières séquences avec du gameplay.”

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Arkane Studios Austin et Bethesda Game Studios rajoutent : “Nous avons besoin de plus de temps pour donner vie à nos idées. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Redfall est notre jeu le plus ambitieux à ce jour, et nous sommes impatients de le montrer bientôt (…) Nous sommes impatients que vous jouiez à Starfield, mais nous avons besoin de plus de temps. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout le soutien et les encouragements et nous sommes impatients de vous montrer le jeu bientôt.”

Microsoft perd deux exclusivités majeures pour 2022

Le RPG de science-fiction Starfield est apparu lors du Xbox and Bethesda Showcase de l’année dernière, marquant sa première véritable apparition depuis son annonce en 2018. Annoncé en juin 2021, Redfall est un FPS en monde ouvert qui peut être joué en solo ou en coopération avec un maximum de quatre joueurs. Ces derniers devront affronter une légion de vampires qui ont pris le contrôle de Redfall, une île autrefois paisible et charmante.