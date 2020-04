Bethesda ne prévoit pas de faire une conférence durant l’été

L'éditeur américain n'a aucun plan concernant un événement en ligne dédié à ses licences phares et futures nouveautés.

Deathloop (Arkane Studios), GhostWire : Tokyo (Tango Gameworks), Starfield (Bethesda Game Studios) ou encore The Elder Scrolls 6 (Bethesda Game Studios), ils se font tous discrets depuis leur annonce alors que des fans veulent en savoir plus. Si certains éditeurs ont décidé de tenir une conférence pendant la période E3 2020, et ce malgré la fermeture du salon américain à cause du coronavirus, Pete Hines, vice-président du marketing et de la communication chez Bethesda, ne souhaite pas les suivre dans cette démarche : “Compte tenu des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en raison de la pandémie, nous n’organiserons pas de présentation numérique en juin prochain. Nous avons beaucoup de choses passionnantes à partager sur nos jeux et nous espérons vous en dire plus dans les mois à venir.”

Néanmoins, il faut quand même s’attendre à la diffusion d’informations inédites via des communiqués à des moments inattendus de l’année afin que certains titres ne tombent pas définitivement dans l’oubli. Il n’est pas impossible également que des annonces soient planifiées pour la conférence de Microsoft (Xbox Series X) voire même celle de Sony (PS5) qui pourrait arriver bien après le mois de juin.

