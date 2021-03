Bethesda : les jeux ne seront pas tous des exclusivités Xbox

Microsoft continuera à investir dans le multiplateforme avec Bethesda, mais l'objectif est de proposer des jeux exclusifs sur le Xbox Game Pass.

Phil Spencer, big boss de la division Xbox, clarifie la situation concernant les jeux Bethesda maintenant que ZeniMax Media est la propriété de Microsoft : “Je vais essayer d’être aussi clair que possible, parce que c’est ce que je trouve juste. Il est évident que je ne peux pas m’asseoir ici et dire que tous les jeux Bethesda sont exclusifs, car nous savons que ce n’est pas vrai. Il y a des obligations contractuelles que nous allons respecter comme nous le faisons toujours dans chacun de ces cas. Nous avons des jeux qui existent sur d’autres plateformes, et nous allons soutenir ces jeux sur les plateformes où ils se trouvent. Il y a des communautés de joueurs. Nous aimons ces communautés et nous continuerons à investir en elles. Et même à l’avenir, il pourrait y avoir des choses qui ont soit un caractère contractuel, soit un héritage sur différentes plateformes, que nous irons faire. “Mais si vous êtes un client Xbox, ce que je veux que vous sachiez, c’est que l’objectif de tout cela est d’offrir de grands jeux exclusifs pour vous sur les plateformes où le Xbox Game Pass est disponible. C’est pourquoi nous faisons cela. C’est la base de ce partenariat que nous construisons, et la capacité créative que nous serons en mesure de mettre sur le marché pour nos clients Xbox sera la meilleure qu’elle ait jamais été pour Xbox lorsque nous aurons terminé ici.”

Pete Hines, senior vice-president of global marketing and communications chez Bethesda, estime que le rachat par Microsoft ne changera pas le fonctionnement de l’éditeur américain : “Nos studios continueront à fonctionner comme par le passé, simplement avec plus de soutien et de ressources que jamais auparavant. Évidemment, le Game Pass a été une initiative importante pour Xbox, et nous allons travailler à mettre encore plus de nos jeux dans le Game Pass que jamais auparavant (…) J’aimerais remercier Phil Spencer et tous les membres de l’équipe Xbox et Microsoft avec qui il a été très agréable de travailler pour préparer ce nouveau chapitre. La collaboration, le respect mutuel et le soutien qu’ils nous ont témoignés au cours de ce processus ont été extraordinaires. Je suis heureux de poursuivre les excellentes relations que nous avons construites ensemble au cours des dernières décennies, d’abord en tant que partenaires et maintenant en tant que collègues dans la même entreprise.”

1986 à 2021, de la création de Bethesda à l’arrivée chez Xbox

“Nous avons commencé dans un petit sous-sol du Maryland et nous nous sommes développés en studios dans le monde entier. Mais notre voyage ne fait que commencer. Nous célébrons le prochain chapitre avec notre famille chez Xbox. Ensemble, nous continuerons à inspirer la créativité et à créer des mondes dans lesquels vous pourrez laisser votre marque. Nous vous remercions d’avoir été là à travers tout cela et de continuer ce voyage avec nous.”