Bethesda : Jeff Gardiner annonce son départ

Connu pour son travail sur les licences Fallout et The Elder Scrolls, Jeff Gardiner quitte l'éditeur américain Bethesda après quinze années de bons et loyaux services.

Project lead de la préquelle multijoueur Fallout 76 depuis son lancement, Jeff Gardiner avait également contribué aux DLC (Shivering Isles, Knights of the Nine, Wizard’s Tower, Thieves Den, Mehrunes Razor, Spell Tomes, Vile Lair, The Orrery, Horse Armor et Fighter’s Stronghold) de The Elder Scrolls IV : Oblivion comme lead producer, un poste qu’il retrouvera avec Fallout 3 et ses DLC (Mothership Zeta, Point Lookout, Broken Steel, The Pitt et Operation : Anchorage) ainsi que Fallout 4. Au sein de Bethesda, il aura également été senior producer sur The Elder Scrolls V : Skyrim et producteur de Fallout 3 dans sa version d’origine et non l’édition Game of the Year.

My time at BGS has come to an end. It has been an amazing ride, from producing the Designers on #Oblivion, #Fallout3, and #Skyrim, to Lead Producer of #Fallout4, and finally Project Lead of #Fallout76. I will miss my co-workers and want to thank the amazing fans. Stay tuned. pic.twitter.com/EkXbOZH7Gs — Jeff Gardiner 🎮🤘 (@jg93) August 26, 2021

La fin de Jeff Gardiner chez Bethesda

Si depuis le rachat de ZeniMax Media par Microsoft, des rumeurs laissaient entendre que de nombreux développeurs avaient décidé de partir, Jeff Gardiner a fait savoir sur les réseaux sociaux que son choix n’était pas motivé par la présence de l’un des membres du GAFAM. D’ailleurs, il n’a pas prévu de prendre sa retraite ou quitter l’industrie vidéoludique. En effet, il devrait très prochainement annoncer son arrivée dans un nouveau studio, mais pour le moment il se contente de faire de la prestation de services (public speaking, team building, brand consulting, business consulting, project management, brand design) via le réseau social professionnel LinkedIn.