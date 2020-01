Besoin de perdre du poids ? Jouer à Pokémon Go !

Le jeu vidéo peut aussi être bon pour la santé. Certains titres en tout cas sont clairement pensés pour cela. C'est le cas notamment de Pokémon Go, du moins s'il est joué de manière assez intensive et sans tricher. Et cela peut par exemple vous faire perdre du poids.

Lorsque Pokémon Go est sorti – c’était en Juillet 2016 -, l’un des effets de bord peut-être les plus inattendus était de forcer les joueurs à marcher beaucoup. De fait, les joueurs les plus investis faisaient bien davantage d’exercice qu’en temps normal. Aujourd’hui, voici un fait divers très insolite, l’histoire d’un étudiant grand fan du jeu qui affirme avoir perdu pas moins de 60 kg simplement en jouant à Pokémon Go à la recherche de nouveaux Pokémon.

Tommy Monkhouse, 60 kg perdus en un an grâce à Pokémon Go

Selon un récent rapport, Tommy Monkhouse remercie Pokémon Go pour l’avoir aidé à perdre du poids. Et pas qu’un peu. Le jeune homme affirme avoir perdu quelque 60 kg en une année, depuis qu’il a commencé à jour. Il déclare à la presse être fan de Pokémon depuis qu’il est enfant et se souvient s’être lancé dans l’aventure de Pokémon Go après qu’un ami le lui avait recommandé. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, Pokémon Go est un jeu basé sur votre localisation. Les joueurs doivent se rendre sur différents lieux pour participer à des raids, des défis et attraper des Pokémon.

Une jolie histoire qui pourrait en inspirer plus d’un

Autrement dit, les joueurs les plus assidus doivent beaucoup se déplacer autour de chez eux, ou plus loin, où qu’ils soient, pour tenter d’attraper le plus de créatures possibles. S’ils jouent dans les règles, cela se traduit logiquement par faire de l’exercice physique. Et dans la mesure où c’est un jeu, le joueur a moins l’impression de faire du sport. C’est donc moins une contrainte et cela change beaucoup en terme d’intensité et d’envie. Tommy Monkhouse, lui, dit marcher pas moins de 3 heures par jour la plupart du temps. D’où son impressionnante perte de poids en l’espace d’un an.