Beosound Balance, l’enceinte sans fil selon Bang & Olufsen

Bang & Olufsen est une marque incontournable pour les amateurs de design et de bon son dans leur intérieur. Depuis 1925, l'entreprise conçoit des appareils audiovisuels haut de gamme. Aujourd'hui, voici une nouvelle enceinte sans fil...

Bien que la qualité sonore des enceintes Bang & Olufsen soit sujette à débat, particulièrement chez les audiophiles, force est de reconnaître que la marque propose des produits au design très réussi. Ceux-ci s’intègrent très facilement dans les intérieurs, qu’ils soient modernes ou non, richement décorés ou non. Si vous cherchez une enceinte sans fil, la toute dernière création de l’entreprise, Beosound Balance, pourrait vous intéresser.

Bang & Olufsen Beosound Balance, une enceinte sans fil

L’un des aspects les plus frappants dans cette enceinte Beosound Balance, c’est sa base. Un socle en bois, éco-responsable qui plus est. Et cette base ne sert pas uniquement le design de l’ensemble. Elle intègre aussi un caisson de basse orienté vers le haut. Bang & Olufsen l’a conçu ainsi pour que les basses remontent via une pièce en métal perforée et rebondissent ensuite sur le haut de l’enceinte. À l’œil, le résultat est très réussi, très épuré, sans pour autant faire l’impasse sur les fonctionnalités que l’on retrouve aujourd’hui sur ce genre d’appareil.

avec une base en bois, design très réussi

Ainsi, le haut de l’enceinte est tactile. Les utilisateurs peuvent notamment s’en servir pour contrôler la lecture de leur musique. Il y a aussi un microphone intégré utilisé pour analyser la pièce et aider à créer un son optimisé pour cet environnement particulier. Côté connectivité, vous n’aurez que l’embarras du choix puisque cette Beosound Balance est compatible avec le Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast et Spotify Connect. Malheureusement, comme tout produit signé Bang & Olufsen, il faudra y mettre le prix pour s’offrir cette belle bête. L’enceinte sans fil Beosound Balance est en effet proposée au tarif de 2 000€.