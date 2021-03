Benjamin Gates : une série télévisée pour Disney+ est commandée

Composée d'une dizaine d'épisodes, la série Benjamin Gates de Disney+ se focalisera sur Jess Morales, une jeune adulte latino-américaine.

En gestation depuis de nombreux mois, l’adaptation de la licence Benjamin Gates, ou National Treasure aux Etats-Unis, en série télévisée est désormais une réalité. Développée pour Disney+ par Jerry Bruckheimer, le producteur des films, avec Cormac Wibberley et Marianne Wibberley (G-Force, The Shaddy Dog, I Spy) au scénario ainsi que Mira Nair (Monsoon Wedding, Vanity Fair, The Reluctant Fundamentalist) derrière la caméra, celle-ci va explorer les questions d’actualité que sont l’identité, la communauté, la paternité historique et le patriotisme. Personnage central de cette relecture de Benjamin Gates, Jess Morales va se lance dans l’aventure de sa vie, avec son groupe d’amis, pour découvrir l’histoire mystérieuse de sa famille et retrouver un trésor perdu.

Un nouveau film Benjamin Gates est toujours en préparation

Des scénaristes de haut niveau devraient rejoindre les Wibberley d’ici les prochaines semaines. Le développement de la série se fait en parallèle de la suite de la franchise cinématographique de Jon Turtletaub avec Nicolas Cage qui a engagé Chris Bremner comme scénariste en janvier 2020.