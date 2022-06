Bend Studio : un nouveau logo et des informations sur une nouvelle licence

Le regard tourné vers l’avenir, Bend Studio modernise son logo.

Shay Casey, directeur artistique associé (branding & UI) chez Bend Studio, explique la représentation symbolique et graphique du nouveau logo de la filiale de Sony Interactive Entertainment présente au sein des PlayStation Studios : “Nous voulions développer une nouvelle identité graphique à la fois avant-gardiste, abstraite et minimaliste. Nous avions en tête l’idée d’un motif géométrique simple évoquant un mouvement constant et une certaine de créativité. Le genre de logo que les joueurs pourraient facilement reconnaître dans la rue, sans voir le nom du studio. Et qui devienne avec le temps synonyme de jeux vidéo, comme une célèbre virgule l’est devenue pour le sportswear. En gardant tout cela à l’esprit, nous avons choisi un design résolument tourné vers l’avenir illustrant la volonté d’innovation technique affichée par Bend Studio. Les lettres ont été travaillées pour être parallèles au bord principal du triangle extérieur tout en conservant une police d’écriture qui n’est pas en italique. La cascade au centre du logo évoque de manière abstraite les nombreux sommets montagneux qui rythment notre vie en Oregon et définissent nos paysages. On peut également noter la légère coupure dans le I, évoquant la cheminée d’une scierie et témoignant du passé forestier de Bend, avant que la ville ne devienne une destination prisée pour les nombreuses activités de plein air qu’elle propose.”

Kevin McAllister, responsable de la communication chez Bend Studio, dévoile par ailleurs quelques informations inédites sur la nouvelle licence en cours de développement pour la PS5 qui pourrait être un jeu d’action et d’infiltration mélangeant des mécaniques venant de Hitman et de Metal Gear Solid : “Notre nouveau logo marque le début d’une nouvelle ère pour Bend Studio. En tant que membres de la famille PlayStation Studios, nous nous engageons à vous proposer des expériences exceptionnelles qui resteront longtemps gravées dans vos mémoires. Aujourd’hui, nous avons la joie de partager avec vous juste une petite nouvelle concernant notre projet actuel. Nous sommes présentement au travail sur une nouvelle licence qui incorpore du multijoueur et qui se base sur les systèmes de monde ouvert de Days Gone, mais en vous apportant un tout nouveau monde que nous sommes positivement ravis de construire pour vous. Nous avons infiniment hâte de pouvoir vous en révéler plus le moment venu.”

L’histoire de Bend Studio