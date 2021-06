Bend Studio confirme le développement d’une nouvelle licence sur PS5

La licence Days Gone de Bend Studio va être mis en pause au profit de la création d'une exclusivité inédite.

La filiale de Sony Interactive Entertainment fait le point sur son avenir avec la PS5 et cela s’annonce radieux : “Nous sommes extrêmement reconnaissants de votre soutien envers Days Gone et sommes vraiment honorés par la quantité de passion que notre communauté a partagée avec nous pour notre monde et nos personnages. Votre enthousiasme nous motive à continuer à nous améliorer et à créer des expériences qui dureront toute une vie. De Syphon Filter à Resistance Retribution, en passant par Uncharted Golden Abyss et Days Gone, nous sommes très heureux d’annoncer que nous élargissons le portefeuille de Bend Studio avec une toute nouvelle propriété intellectuelle. Nous espérons que vous embarquerez dans ce nouveau voyage avec nous, et nous sommes impatients de vous montrer ce sur quoi nous avons travaillé.”

Hermen Hulst, le patron des PlayStation Studios, précise que Bend Studio travaille sur un nouveau AAA en open-world : “Actuellement, l’équipe travaille d’arrache-pied sur une nouvelle franchise très prometteuse. L’équipe exploite les mécaniques de monde ouvert poussées qu’elle avait élaborées pour Days Gone. Je suis ravi pour eux.“