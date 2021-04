Ben Wheatley veut réaliser des films sur Doom et Counter-Strike

Le réalisateur et scénariste britannique souhaite adapter des licences cultes de l'industrie vidéoludique au cinéma.

Ecarté de la réalisation de la suite de Tomb Raider avec Alicia Vikanders au profit de Misha Green (Lovecraft Country, Underground, Helix) à cause d’un souci de planning, Ben Wheatley (Sightseers, The ABCs of Death, Happy New Year, Colin Burstead) n’a pas dit son dernier mot pour concrétiser son objectif : “Les jeux vidéo et les films sont si étroitement liés, n’est-ce pas ? C’est comme s’ils s’alimentaient en amont et en aval en termes de références, c’est souvent délicat. Et les choses que l’on pense être originales dans les jeux proviennent souvent des films, et donc quand on enlève l’élément interactif, il ne reste plus grand-chose, vous voyez ? Mais j’ai toujours envie de faire un film sur Doom. Je sais que ça a déjà été fait, mais allez ! Ou Counter-Strike, c’est celui que j’aimerais vraiment faire.”

L’année dernière, il est confiait déjà son amour pour le jeu vidéo : “Nous avions une chose appelée Binatone, et elle comportait essentiellement quatre boutons. J’avais Pong, le jeu de hockey, celui avec des armes légères et c’était tout. Maintenant, je joue toujours à des jeux… Je joue à Counter-Strike et à l’horrible Factorio qui semble me prendre ma putain de vie. Lorsque nous avons construit l’univers de Free Fire dans Minecraft, nous avons en fait obtenu des boîtes en carton, qui avaient les mêmes dimensions que les cubes de Minecraft, puis nous avons reproduit ce que nous avons construit à l’intérieur de l’entrepôt. Ça a vraiment aidé.”

Un nouveau long-métrage basé sur l’univers de Doom ?

L’adaptation cinématographique d’un jeu vidéo est souvent sujette à de nombreuses critiques et moqueries de la part des fans dans la mesure où le respect d’une oeuvre est bafoué par des changements incompréhensibles. Pour Doom, il y a deux cas… Le film d’Andrzej Bartkowiak en 2005 avec Karl Urban et Dwayne Johnson est un bon nanard, alors que Doom : Annihilation de Tony Giglio avec Amy Manson, Dominic Mafham et Luke Allen-Gale est une véritable abomination au point qu’id Software et Bethesda ont dû se désolidariser du projet pour éviter d’être pointés du doigt.