Belkin travaille sur un accessoire pour offrir le AirPlay 2 aux enceintes traditionnelles

Choisir son équipement audio est aujourd'hui assez compliqué dans la mesure où la domotique s'est invitée à la fête. Il est cependant possible de moderniser des enceintes traditionnelles.

Nos appareils audio ont fait d’énormes progrès ces dernières années. En termes de qualité bien sûr, mais aussi en gagnant en connectivité. Les enceintes se pilotent désormais sans fil, parfois même directement à la voix, en multiroom, pour une expérience à nulle autre pareille. Encore faut-il être équipé comme il se doit. Ce qui peut vite devenir onéreux. À moins de pouvoir réutiliser son équipement traditionnel existant. Les solutions ne manquent pas pour ce faire, Belkin en ajoutera bientôt une nouvelle.

Belkin veut offrir le AirPlay 2 aux enceintes qui n’y ont pas droit

Il y a encore quelques années, lorsque l’on choisissait l’équipement audio de son logement, on se focalisait sur la qualité du son et le tarif de l’ensemble – et dans une moindre mesure la connectique -. Aujourd’hui, avec la domotique qui s’invite dans l’équation, on se retrouve à devoir jongler avec les différents protocoles. C’est nettement plus complexe. Pouvoir connecter un équipement traditionnel est une option à ne pas négliger. C’est d’ailleurs ce sur quoi travaille Belkin.

Le Belkin Soundform Connect pourrait être commercialisé prochainement

Les équipes de 9to5Mac ont découvert un récent dossier déposé auprès de la FCC concernant un accessoire fabriqué par Belkin qui permettrait aux utilisateurs de profiter du protocole AirPlay sur des enceintes qui ne disposent pas de base de cette fontionnalité. Un tel accessoire n’est pas nouveau, Apple proposait par exemple il y a quelque temps le AirPort Express.

Cet adaptateur signé Belkin est mentionné dans ce dossier sous la référence Belkin Soundform Connect. Il est alimenté par un câble USB-C et permet de gérer des sorties audio via un port 3,5 mm ou un câble optique. Basiquement, une fois qu’une enceinte est connectée à cet accessoire, les appareils compatibles AirPlay 2 – iPhone, iPad, etc – vont reconnaître cette enceinte comme un appareil compatible AirPlay 2 et il sera possible de diffuser le flux audio sans fil à travers ces enceintes directement.

Cela étant dit, on terminera en précisant qu’il existe déjà des accessoires offrant aux enceintes une connectivité Bluetooth mais si vous préférez le AirPlay / AirPlay 2 pour ce faire, voilà un produit qui pourrait tout à fait vous convenir. Pour l’heure, nous n’avons cependant aucune idée de la date de disponibilité de cet accessoire ni de son tarif. À suivre !