Belkin dévoile un nouveau dock Connect Pro Thunderbolt 4

Belkin Connect Pro Thunderbolt 4, un dock ultra-complet mais plutôt onéreux.

Nos ordinateurs, aussi puissants et évolués soient-ils, disposent d’un nombre limité de ports. Parfois, celui-ci dépend de la carte-mère, certaines en offrent davantage que d’autres. Cela dépend aussi du fabricant. Si la génération précédente de MacBook, par exemple, Apple avait pratiquement retiré tous les ports pour ne laisser qu’un USB-C/Thunderbolt. Cela peut être gênant au quotidien. Belkin propose de nombreuses solutions. En voivi une nouvelle.

Belkin Connect Pro Thunderbolt 4, un dock ultra-complet

Si vous avez un Mac et que vous aimeriez avoir davantage de ports à disposition pour venir brancher vos divers appareils et périphériques, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Belkin vient d’officialiser un tout nouveau dock, le Connect Pro Thunderbolt 4.

Comme son nom l’indique clairement, il s’agit d’un dock qui se connecte sur le port Thunderbolt de votre ordinateur. Bien que le Thunderbolt et l’USB-C partagent le même design de connecteur, l’un des avantages du Thunderbolt est de pouvoir atteindre des vitesses de transfert plus élevées. Autrement dit, si vous avez un disque externe et que vous manipulez des fichiers volumineux, ce pourrait être un meilleur choix qu’un dock/hub conventionnel.

mais plutôt onéreux

Le dock Belkin Connect Pro Thunderbolt 4 est aussi capable de prendre en charge des moniteurs, un écran jusqu’à 8 K, ou deux écrans jusqu’à 4K. Cet accessoire dispose par ailleurs de 2 ports Thunderbolt 4 (1 up, 1 down), 2 ports HDMI 2.0, un port USB-C 3.1 Gen 2, 2 ports USB-A 3.1, 2 ports USB-A 2.0, un lecteur de cartes SD 4.0, un port Gigabit Ethernet, un jack 3,5 mm, un port PD 3.0 pour une charge jusqu’à 90 W et le tout est même livré avec un câble Thunderbolt 4.

Une belle bête donc, si l’on peut dire, qui se monnaie malheureusement au prix fort puisque Belkin le propose au tarif public de 400 $. Autrement dit, c’est un accessoire qui se destine plutôt aux professionnels qui ont besoin de vitesse et de nombreux ports. Si vous êtes intéressé(e), direction le site officiel.