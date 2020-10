Belkin dévoile déjà ses premiers accessoires compatibles MagSafe

Apple a dévoilé il y a quelques jours ses nouveaux iPhone 12 et avec eux, un tout nouveau système pour la recharge sans fil, un système baptisé MagSafe. Les accessoiristes tiers sont déjà sur le coup. La preuve avec la marque Belkin.

Pendant l’événement dédié à l’iPhone 12, Apple a aussi dévoilé en grande pompe un nouveau système de recharge sans fil pour son smartphone, un système que la firme de Cupertino a décidé de baptiser MagSafe, un nom que l’on avait déjà appris à connaître. La marque à la pomme a aussi révélé que des accessoiristes tiers comme Belkin pourraient proposer leurs propres produits pour offrir encore davantage de choix aux clients. Voici d’ailleurs les premières références de Belkin.

Belkin dévoile deux premiers accessoires compatibles MagSafe

Si pour une raison ou une autre, les accessoires MagSafe officiels ne sont pas pour vous, sachez que Belkin vient de dévoiler certains accessoires compatibles pour l’iPhone 12. À commencer par le chargeur sans fil Boost Charge Pro MagSafe 3-en-1. Celui-ci avait d’ailleurs été mis en avant, si l’on peut dire, durant la présentation de l’iPhone 12. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un accessoire permettant de recharger plusieurs appareils Apple simultanément, comme un iPhone, une Apple Watch et des AirPods.

Un chargeur sans fil 3-en-1 et une fixation magnétique pour voiture

Belkin dévoilait aussi le MagSafe Car Vent Mount Pro qui viendra se fixer sur la grille de ventilation de la climatisation de votre voiture pour tenir l’iPhone en place magnétiquement. Le Boost Charge Pro MagSafe 3-en-1 et le MagSafe Car Vent Mount Pro devraient être disponibles cet hiver aux tarifs de 149,99$ et 39,95$ respectivement.

Selon Steven Malony, vice-président sénior et directeur général chez Belkin International : “travailler aux côtés d’Apple nous a permis de concevoir des accessoires qui sont un complément idéal aux appareils les plus personnels de nos clients. Nous sommes ravis de satisfaire nos clients en les connectant à la technologie et aux expériences qu’ils aiment et nous sommes impatients d’introduire ces nouveaux accessoires sur le marché pour les utilisateurs d’iPhone.”