BeiDou : le système de navigation par satellite chinois bientôt fonctionnel

Système régional avec une précision d'environ 100 mètres, le système en déploiement depuis 2000 sera complètement opérationnel d'ici 2020 et viendra compléter les autres systèmes de navigation et de positionnement par satellites en orbite autour de la Terre.

Lorsque l’on achète un smartphone, il n’est pas seulement compatible avec les systèmes de navigation et de positionnement par satellites (GNSS) locaux. Par exemple, l’achat d’un Samsung Galaxy Note10 “SM-N970F”, modèle réservé à l’Europe, n’est pas seulement compatible avec Galileo, qui offre sur le continent une précision à 4 mètres près, mais aussi le Global Positioning System (GPS) américain qui couvre l’ensemble de la planète et le GLONASS russe. Un smartphone est aussi généralement doté de la compatibilité avec le BeiDou Navigation Satellite System (BDS) qui offre une couverture mondiale grâce à une constellation de 35 satellites répartis sur trois orbites différentes (orbite géostationnaire, orbite terrestre moyenne et orbite géosynchrone inclinée). Ce dernier système sera complété dès l’année 2020, tout comme Galileo, et permettra à la Chine d’être indépendant des GNSS américains et européens.

Des utilisations militaires et grand public

L’enjeu pour la Chine est double : tout d’abord se constituer un réseau de satellites avec un service réservé aux utilisations militaires, puis en second plan permettre une utilisation de ces données par le public, dans une précision moindre cependant. Le GPS américain et Galileo font tous deux fonctionner ces deux services de manière concomitante. La complétion du système de positionnement chinois signale la volonté de la RPC de compter parmi les grandes puissances technologiques. Ambitieuse quant ) la conquête de l’espace, le pays lançait en fin de semaine dernière une fusée Longue Marche-5 depuis l’île de Hainan pour placer un satellite de télécommunications expérimental Shijian-20 en orbite géostationnaire selon Generation-NT.

À chacun sa constellation

La Chine n’est pas la seule à vouloir son indépendance des systèmes américains, européens et russe. Au Japon, le système régional à 3 satellites Quasi-Zenith Satellite System est opérationnel depuis 2018, avec un projet de lancement de 3 satellites supplémentaires en 2023 pour améliorer la précision du service. En Inde, l’Indian Regional Navigation Satellite System est lui fonctionnel depuis 2016.