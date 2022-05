Behaviour Interactive récupère le studio Midwinter Entertainment

Improbable vend Midwinter Entertainment à Behaviour Interactive.

Après s’être séparé d’Inflexion Games, Improbable, la société de SpatialOS, a décidé de vendre Midwinter Entertainment afin d’abandonner complètement le marché du jeu vidéo pour se concenter pleinement sur le metaverse. Behaviour Interactive prévoit de tirer parti de la grande expérience et du talent du studio américain en lui offrant la possibilité de canaliser ses compétences dans des propriétés intellectuelles passionnantes et originales, tout en devenant également un actif clé de sa nouvelle maison-mère.

Behaviour’s reputation as an international powerhouse of gaming will have a new Seattle dimension in June thanks to our acquisition of @MidwinterGames, which was announced today. Read the news release here : https://t.co/I7GKk6AYPv#bhvr #acquisition — Behaviour Interactive (@Behaviour) May 17, 2022

“Nous ne cherchions pas n’importe quel studio, mais le bon studio. L’alchimie était essentielle. Nos valeurs et cultures étant similaires, ainsi que notre engagement à créer des jeux qui repoussent les limites et défient les attentes, Midwinter Entertainment est devenu le partenaire idéal“, a déclaré Rémi Racine, président et producteur exécutif de Behaviour Interactive. “Il s’agit d’une décision importante pour nous au cours d’une année charnière qui marquera notre 30ème anniversaire en septembre, et une preuve supplémentaire de la croissance impressionnante qui a vu nos revenus plus que doubler depuis 2019 et notre équipe atteindre près de 1000 employés à temps plein“. Mary Olson, responsable de Midwinter Entertainment, ajoute : “Lorsque nous avons commencé à discuter avec Behaviour Interactive il y a quelques mois, l’alignement des équipes était frappant et, selon mon expérience, rare. En poursuivant notre exploration, il est apparu clairement que l’opportunité allait au-delà de valeurs et d’une philosophie de développement similaires. Nous sommes ravis de rejoindre et d’apprendre d’une équipe qui a fait ses preuves sur un large spectre de propriété intellectuelle, tout en tirant parti de la base solide, de la culture et de l’équipe que nous avons construites pour étendre le portefeuille de notre nouvelle famille. De plus, nous serons en mesure de tirer parti de 30 ans d’héritage et d’unir nos forces avec l’un des studios de jeu à la croissance la plus rapide d’Amérique du Nord.“