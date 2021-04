Bedrock : un nouveau cartoon destiné aux adultes et basé sur le show préhistorique The Flintstones

La licence The Flintstones va revenir avec la série dérivée Bedrock.

En développement depuis deux ans via la société de production Brownstone en partenariat avec Fox Entertainment et Warner Bros Animation, la série animée Bedrock suivra la famille Flintstone deux décennies après l’original, avec Fred au bord de la retraite et Pebbles, la vingtaine, qui se lance dans sa propre carrière. Alors que l’âge de pierre cède la place à un nouvel âge de bronze brillant et éclairé, les habitants trouveront cette évolution plus difficile qu’un coup de massue de Boum-Boum.

Yabba-Dabbo-Doo! Elizabeth Banks’ #Flintstones sequel series Bedrock has landed at Fox https://t.co/WfyaIGouQU — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 27, 2021

Le scénario du pilote est écrit par Lindsay Kerns, la scénariste de Jurassic World : Camp Cretaceous et DC Super Hero Girls. Elizabeth Banks et Max Handelman seront producteurs exécutifs comme Dannah Shinder et Lindsay Kerns. Ce nouveau projet intervient dix ans après que Seth MacFarlane ait développé un reboot de The Flintstones à la Fox qui finira par être annulé. La série originale, produite par Hanna-Barbera Productions, a été diffusée pendant six saisons sur ABC et a été la première série animée à être diffusée en primetime.

Bedrock, la série animée pour les adultes

“Bien avant les Simpson et Springfield, les Griffin et Quahog ou même lorsque les Belcher ont commencé à servir des hamburgers sur Ocean Avenue, il y avait les Flintstones et Bedrock“, a déclaré Michael Thorn, président du divertissement chez Fox Entertainment. “Leur empreinte sur l’univers de l’animation est indéniable et l’idée de l’adapter au public d’aujourd’hui est un défi que nous, ici à la Fox, sommes très impatients de relever avec Warner Bros, Elizabeth et Lindsay. Aucune pression, vraiment.”

“Les Flintstones sont la première famille de l’animation en primetime“, a ajouté Peter Girardi, vice-président exécutif de la programmation alternative chez Warner Bros Animation. “Elizabeth et Lindsay ont une vision brillante de ces personnages, et Fox et Brownstone sont les partenaires parfaits pour les ramener aux heures de grande écoute. Ça va déchirer.“