Beat Saber a désormais sa chanson officielle pour vous maintenir en forme

Beat Saber est une très bonne option pour faire de l’exercice en réalité virtuelle. Au fur et à mesure de la musique, vous devez bouger les bras pour contrôler vos sabres laser et être en mouvement constant pour éviter les obstacles. Beat Games a bien l’intention de vous faire travailler davantage. Ceci dans le seul et unique de vous faire maintenir en forme durant cette période difficile de confinement. Explication.

L’ancien PDG de Beat Games et désormais musicien Jaroslav Beck vient de publier “FitBeat”. Il s’agit d’une chanson officielle gratuite composée pour vous faire faire du sport. Et uniquement pour cela. La piste en question vous semblera très familière si vous avez l’habitude de la musique électronique proposée par le jeu mais cette piste est clairement conçue pour faire travailler tout votre corps. Et entretenir vos réflexes dans les jeux vidéo, bien évidemment.

La piste en question est disponible via Oculus, évidemment, mais aussi PlayStation VR et Steam. Elle est de plus compatible avec les modes Un Sabre et 360° ainsi que dans les parties à Deux Sabres. Cela ne saurait remplacer une bonne routine de sport quotidien – qu’il est tout à fait possible de mettre en place durant le confinement – mais c’est une bonne option pour celles et ceux qui auraient du mal à se motiver autrement. Il est toujours plus facile de faire du sport, ou quoi que ce soit de quelque peu déplaisant d’ailleurs, lorsque l’on est motivé et récompensé en conséquence. Le jeu vidéo est très utile pour cela. L’occasion de vous (re)mettre à Beat Saber mais aussi à Ring Fit Adventure ou à Just Dance, pourquoi pas !

💥 Our new free fitness song 'FitBeat' just dropped! Play it in Standard, One Saber and 360°/90° Modes! 💥

Get your body moving – No excuses, just fun! 💪

Enjoy! pic.twitter.com/yRdqLyu4pG

— Beat Saber (@BeatSaber) April 9, 2020