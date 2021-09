Bayonetta 3 : une première vraie bande-annonce après des années d’attente

De mystérieuses formes de vie ne semblant être ni ange ni démon se déchaînent au milieu des rues ravagées du quartier de Shibuya à Tokyo, où Bayonetta fait ensuite une apparition gracieuse pour le plus grand plaisir de tous. Pourquoi est-elle à Tokyo ? Et quelle est la portée de l’invasion de ce nouvel ennemi ? Le mystère est total, tout comme l’introduction cryptique d’un mystérieux personnage aux cheveux courts… La sorcière enchanteresse est toujours équipée pour tuer avec ses armes à main et à pied. L’action sera encore au niveau !

Check out our new blog entry with a special message from the executive director Hideki Kamiya and director Yusuke Miyata on this significant occasion.#Bayonetta3 https://t.co/SZWqg5oCnn

