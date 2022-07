Bayonetta 3 : une date de sortie pour l’exclusivité Switch de PlatinumGames

Le chaos va s'inviter dans Bayonetta 3.

Plus sexy que jamais, notamment grâce au Naive Angel Mode (option pour activer ou désactiver la censure liée à des attaques sanglantes et des tenues dénudées), la sorcière de l’Ombra et une multitude de Bayonetta alternatives vont faire équipe avec des visages familiers, mais également nouveaux, dont Viola, une apprentie sorcière armée d’une épée et accompagnée d’un démon félin nommé Chouchou, pour mettre fin à la terreur des homonculus, des armes biologiques créées par les humains pour semer la destruction : “Les joueuses pourront utiliser l’arsenal de Bayonetta ainsi que faire appel à une nouvelle technique, la mascarade démoniaque, pour plomber, trancher et écraser leurs ennemis par le biais d’un festival de combos spectaculaires et de puissance démoniaque dans les rues de Tokyo, sur les montagnes de Chine et dans bien d’autres décors.”

La bande-annonce de Bayonetta 3

Bayonetta 3 sera disponible le 28 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. En plus de la classique édition standard, PlatinumGames proposera une édition Mascarade de la Trinité avec un artbook entièrement en couleur de 200 pages présentant le casting et le bestiaire ainsi que trois illustrations de couverture spéciales, une pour chaque opus de la licence, qui s’assemblent pour former un panorama.

Pour combler l’attente, le jeu original Bayonetta sortira en version physique sur la Switch de Nintendo à partir du 30 septembre prochain.