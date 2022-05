Baymax : un spin-off de Big Hero 6

Disney dévoile Baymax.

Après la série d’animation américaino-japonaise Big Hero 6 : The Series qui faisait déjà office de suite pour le long-métrage d’animation Big Hero 6, Walt Disney Pictures a décidé de se focaliser sur l’affable robot gonflable et inimitable compagnon de soins dans Baymax. Au sein de la ville de San Fransokyo, il a pour mission d’aider les autres, mais les retours ne sont pas toujours corrects.

A hero's job is never done‼️ Check out this brand-new poster for Baymax!, streaming June 29 only on Disney+.

“J’ai pensé qu’il serait amusant de faire une série avec Baymax interagissant avec des gens normaux“, a déclaré le réalisateur et animateur Don Hall. “Dans chacun de nos six épisodes, Baymax veut simplement aider quelqu’un – et bien souvent, cette personne ne veut pas être aidée. Il entreprend de résoudre un problème physique qu’il a identifié et, au cours du processus, il atteint un endroit plus profond, plus émotionnel et peut être presque transformateur dans ce rôle.”

Deux trailers pour Baymax

Baymax sera diffusé en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+ le 29 juin prochain.

Les épisodes de la série Baymax sont réalisés par Dean Wellins (Eps 1, 2, 6), Lissa Treiman (Ep 3), Dan Abraham (Ep 4) et Mark Kennedy (Ep 5). Le scénariste est Cirocco Dunlap. Scott Adsit est de retour en tant que voix de Baymax. Ryan Potter, Maya Rudolph, Emily Kuroda, Lilimar, Zeno Robinson et Jaboukie Young-White complètent le casting vocal.