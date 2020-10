Batwheels : une série animée pour les enfants centrée sur la célèbre voiture de Batman

Warner Bros Animation annonce que la Batmobile du chevalier noir sera l'héroïne d'une série animée destinée aux plateformes Cartoon Network et HBO Max.

L’univers de Batman va prochainement s’ouvrir à un nouveau public avec Batwheels, une série animée à destination des enfants qui va surfer sur la vague des Hot Wheels du groupe Mattel afin de commercialiser de nombreux produits dérivés. Produite par Sam Register (Looney Tunes Cartoons, Justice League Dark, Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles), Michael G. Stern (Doc McStuffins, Beware the Batman, Transformers Prime), Simon J. Smith (Baymax Dreams, Penguins of Madagascar, Megamind) et Steven Fink, elle mettra en scène Bam, la Batmobile, Bibi, la moto de Batgirl, Red (Redbird), la voiture coupé sport de Robin, Jett, le Batwing, et Buff, le Bat Truck, dans un combat contre une toute nouvelle super équipe à Gotham City. Ces machines ont été créées par le Batcomputer.

La voiture-gadgets de Batman va être la star de Batwheels

Cette nouvelle série de contes et d’histoires suivra le parcours d’une équipe dynamique, qui se réjouit et s’amuse avec ses aventures héroïques, tout en montrant aux enfants la valeur de la confiance en soi, de l’amitié et du travail d’équipe. “De Batman à Teen Titans Go !, la narration de super-héros a définitivement été l’un de nos super-pouvoirs ici chez Warner Bros Animation. Nous sommes très heureux de mettre cette expertise au service de l’espace préscolaire et de prendre quelque chose que tous les enfants aiment, des véhicules cool, et d’y donner un coup de fouet avec Batman“, a expliqué Sam Register. Tom Ascheim, président de la branche Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC) chez Warner Bros rajoute : “Batwheels est le spectacle parfait pour mettre en vedette notre nouvelle incursion dans l’enseignement préscolaire. J’ai hâte que tous les super-héros en herbe rencontrent ce nouveau groupe de combattants du crime.“