Battlestar Galactica : regardez gratuitement la mini-série et 4 saisons sur Syfy

Le space-opera le plus culte du petit écran est mis à disposition sur le site Internet de Syfy pour se divertir pendant le confinement.

La pandémie de coronavirus sévit toujours aussi durement avec à ce jour 787 438 personnes touchées et 37 846 décès. De nombreux pays sont passés en état d’urgence sanitaire, le dernier en date étant la Hongrie, et le confinement est le mot d’ordre dans le monde, à mesure que le virus fait son chemin sur des territoires encore relativement peu affectés (Autriche, Israël, Pakistan, Argentine). En Italie, premier pays d’Europe à s’être confiné, Amazon a offert pendant un mois son service de vidéo à la demande Amazon Prime tandis que les FAI ont levé la limite de consommation des données mobiles — un geste réitéré par les FAI au Royaume-Uni, mais pas en France — histoire de ne pas s’ennuyer chez soi pendant le confinement. Des initiatives similaires émergent peu à peu dans le monde, mais l’une des plus remarquables a été la mise à disposition par Syfy de la désormais classique série Battlestar Galactica.

Bear. Beets. Battlestar Galactica.

Si nous sommes aujourd’hui submergé de contenus à travers les différents service de streaming et vidéos à la demande (Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney+, Apple TV+, HBO Max), parfois au détriment de la qualité, les années 2004-2009 pendant lesquelles la série a été diffusée ne laissaient que peu de place aux séries qui ne faisaient pas d’audience ; seules les plus réussies et populaires auprès de la presse mais surtout des spectateurs pouvaient être renouvelées. Ainsi, BSG s’est illustré comme le meilleur exemple de space opera pendant les années 2000, laissant une empreinte indélébile sur le petit écran. Aujourd’hui encore, seul The Expanse peut lui faire de l’ombre avec son écriture géniale.

Le confinement, c’est cylon

Pour affronter le confinement avec plus de sérénité, Syfy offre aux États-Unis (ou en France avec un VPN) tout le contenu de la série, qui comprend 4 saisons et 73 épisodes, soit au total 3 jours et demi de visionnage au programme, ou 84 heures. Cela sans compter la mini-série à regarder au préalable, en deux épisodes de 1h30. Les puristes regretteront l’absence des webépisodes The Resistance (entre la saison 2 et 3) et The Face of the Enemy (entre les épisodes 11 et 12 de la quatrième saison) ainsi que les téléfilms Razor et The Plan qui s’insèrent respectivement entre la saison 3 et 4 pour l’un et à la fin de la série pour l’autre, mais c’est déjà un très beau cadeau. Mentionnons également que Battlestar Galactica aura droit à un reboot sur NBCUniversal.