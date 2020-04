Battlefield V : une dernière mise à jour majeure arrivera cet Été

Les amateurs de jeux vidéo de type FPS ont l'embarras du choix. Les titres de ce genre sont nombreux. Parmi les licences à succès, on pourrait évidemment citer Battlefield. Battlefield V arrive cependant en fin de vie. Une dernière mise à jour majeure arrivera bientôt.

DICE et EA travaille à proposer un flux assez régulier de mises à jour à leur jeu Battlefield V. Pour le plus grand bonheur des joueurs qui peuvent ainsi souvent profiter de nouveaux contenus et voir les différents bugs être corrigés. Cela étant dit, comme pour tout logiciel, il y a un moment où l’on approche de la fin du cycle de vie. Les mises à jour ralentissent. La dernière mise à jour majeure est d’ailleurs prévue pour bientôt.

Une dernière grosse mise à jour pour Battlefield V à venir cet Été

Les développeurs ont ainsi annoncé que la dernière mise à jour majeure de ce FPS évoluant durant la Seconde Guerre Mondiale arrivera durant l’Été. Difficile de savoir ce que contiendra précisément cette nouvelle version, mis à part la nouvelle carte Libye (en image ci-dessus), davantage d’armes et divers “modifications du jeu” mais les équipes des deux studios ont assuré qu’il n’y aurait plus de nouveau chapitre. Le chapitre 6, Dans la jungle, avec son théâtre du Pacifique, sera bel et bien le dernier.

C’est le début de la fin pour cet énième opus

Et ensuite ? Ensuite, les équipes du studio de développement DICE et de l’éditeur EA se “contenteront” de proposer des défis et événements hebdomadaires ainsi que des récompenses hebdomadaires pour vous donner l’opportunité d’obtenir tous les équipements possibles. La mise à jour en question est actuellement prévue pour le mois de Juin. Cela étant dit, DICE a précisé que le fait de travailler à distance à cause de la pandémie de Covid-19 pourrait avoir un impact sur le planning prévisionnel. Peu importe la date effective, cela marquera la fin d’un développement majeur pour un jeu qui, d’une certaine manière, a servi d’expérimentation à EA, que ce soit en terme de battle royale ou de jeu en tant que service. Et le résultat est très réussi pour le studio. À suivre !