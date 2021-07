Battlefield Portal, la plateforme communautaire de Battlefield 2042

Découvrez, créez et partagez avec Battlefield Portal.

Le mode Battlefield Portal va permettre de choisir parmi les cartes préférées des fans à travers les différents jeux de la licence afin de créer des expériences personnalisées en utilisant des personnages, véhicules, gadgets et des armes dans des combinaisons quasiment infinies. Les joueurs définiront leurs propres règles et iront au-delà de tout ce que qu’ils ont pu créer auparavant dans la franchise de l’éditeur américain Electronic Arts. Les expériences de la communauté sont créées lorsque vous lancez une partie et restent en ligne tant qu’elles ont des joueurs actifs. Si vous aimez celle d’un autre joueur, il sera possible de le suivre pour savoir lorsqu’il lance des parties.

“Dès qu’un Battlefield voit le jour, son immense communauté de fans passionnés dévore ce que tu produis en tant que développeur. Quand on est du métier, il n’y a rien de plus gratifiant. Lorsque tu travailles sur Battlefield, tu mobilises toutes tes capacités au sein d’une super équipe de personnes talentueuses, capables de produire des choses incroyables“, explique Rob Donovan, senior game designer chez Ripple Effect Studios. “C’est vraiment génial de participer au développement de ce jeu révolutionnaire et je suis fier de ce que nous accomplissons. Avec Battlefield Portal, nous faisons quelque chose de très différent, pour la franchise Battlefield et l’industrie du jeu vidéo en général. Nous avons beaucoup de potentiel pour marquer le paysage vidéoludique, vous surprendre et vous offrir tous les outils nécessaires pour vivre des expériences Battlefield incroyables.”

Une sélection des paramètres disponibles dans Battlefield Portal

Factions – Pour la toute première fois dans l’histoire de la franchise, vous pouvez combattre à travers différentes époques de Battlefield en choisissant quels soldats, armes et véhicules se retrouvent sur le champ de bataille. Envie d’un combat entre des soldats de 1942 et des ennemis aux armes et technologies modernes ?

Mobilité – Grâce aux paramètres de Battlefield 2042, vous pouvez désactiver/activer la capacité des joueurs à viser, s’allonger et bien plus. Grâce aux options que nous vous proposons, vous pouvez jouer à ces expériences Battlefield de manière classique ou selon les standards des jeux modernes. Par exemple, pour une expérience Battlefield 1942 authentique, vous pouvez désactiver le sprint et la régénération de santé

Visibilité – Si vous voulez créer une expérience de type Extrême, pourquoi ne pas désactiver l’affichage tête haute (ATH) et la minicarte ?

Arsenal – Vous en avez assez de vous faire canarder par des fusils de précision ou des chars ? Sachez que vous pouvez gérer les armes, Spécialistes, équipements et véhicules disponibles dans votre partie

Échelle – Vous pouvez régler le nombre maximum de joueurs dans chaque équipe ainsi que les armes auxquelles ils ont accès, pour un maximum d’équilibre ou de chaos selon votre envie. Et si vous opposiez 10 joueurs armés de fusils d’assaut contre 50 équipés uniquement de couteaux ? Tout est possible

Un trailer pour Battlefield Portal

Battlefield Portal sera disponible avec Battlefield 2042 dès le 22 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.