Battlefield Mobile arrive en test dans certains pays

EA vietn d'annoncer que Battlefield Mobile arrive bientôt en test, uniquement en Indonésie et aux Philippines et sur Android, dans un premier temps

Les plus grosses licences de jeux vidéo ne peuvent aujourd’hui se permettre d’ignorer purement et simplement le marché du jeu mobile. Pour Electronic Arts, c’est une évidence. D’autant plus après l’énorme succès du Call of Duty Mobile d’Activision. Il n’était donc pas surprenant d’apprendre que EA travaillait sur une version mobile d’une licence très connue et appréciée par des millions de joueurs du monde entier, Battlefield.

Battlefield Mobile arrive bientôt en test

Suite au succès mondial de Call of Duty Mobile, EA avait rapidement surfait sur cette même vague en annonçant l’arrivée prochain d’un jeu mobile Battlefield. La bonne nouvelle, c’est que le studio est aujourd’hui à démarrer une phase de test, dans certains pays d’Asie. Pour le moment, seuls l’Indonésie et les Philippines sont concernés.

Uniquement en Indonésie et aux Philippines et sur Android, dans un premier temps

Selon Electronic Arts, “les premiers tests démarreront à l’automne 2021 et le jeu ne sera disponible que sur les appareils Android. Au fur et à mesure de l’avancement, nous étendrons la taille de ces tests et nous ajouterons de nouveaux pays. Lorsque nous serons prêts à le proposer au grand public, nous lancerons une page qui permettra à tout un chacun de se préenregistrer pour le jeu et de recevoir toutes les actualités concernant de futures phases de test.”

Le studio ne précise cependant pas quand ces tests s’étendront à d’autres pays mis à part le fait, comme vous l’avez lu, que d’autres pays rejoindront effectivement cette liste. Autrement dit, pour l’heure, seuls celles et ceux qui vivent dans ces deux pays pourront en profiter. Et il semblerait par ailleurs que seul les appareils Android y auront droit. Là encore, les joueurs d’Indonésie et des Philippines disposant d’un appareil sous iOS devront patienter.

Dans la section FAQ, EA révèle enfin quelques autres informations concernant ce futur jeu. Il s’agit notamment d’un jeu free-to-play avec des microtransactions uniquement pour des objets cosmétiques. Il y aura aussi un système de Battle Pass et le cross play ne sera pas disponible. Impossible donc de jouer avec des joueurs sur PC ou console. La sortie officielle est actuellement prévue pour 2022, sans aucune date précise.