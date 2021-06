Battlefield : Electronic Arts recrute un expert des FPS pour s’occuper de la licence

Ancien responsable de Call of Duty et Destiny chez Activision, Byron Beede a désormais pour mission d’élever la popularité de Battlefield. C’est un engagement stratégique à long terme. S’il participera à la mise en place du jeu de cette année et du jeu mobile de l’année prochaine, il devra se concentrer sur l’avenir du FPS militaire au-delà de ces deux titres. Byron Beede rendra compte directement au fondateur de Respawn Entertainment, Vince Zampella, qui a pris la tête de DICE LA l’année dernière. Le directeur général de DICE Stockholm, Oskar Gabrielson, et le directeur général des studios européens d’EA, David Rutter, ne verront aucun changement à leur poste.

Super excited to have Byron join the team. "[This] signals a strategic, long-term commitment to the growth of the franchise" – Love that we aren't screwing around. https://t.co/HPCR3PNHoa

— Andy McNamara (@TheRealAndyMc) June 2, 2021