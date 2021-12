Battlefield : DICE se restructure à la demande d’Electronic Arts

Vince Zampella est désormais aux commandes de la franchise Battlefield.

Malgré des ventes correctes, le mauvais démarrage de Battlefield 2042 ainsi que les nombreuses critiques négatives ont laissé des traces profondes chez DICE. Après le départ du directeur de la conception Fawzi Mesmar pour un poste de vice-président de l’équipe éditoriale chez Ubisoft, le directeur général Oskar Gabrielson, le directeur audio Andreas Almström (Embark Studios), le concepteur en chef Christian Johannesen (Massive Entertainment), l’ingénieur logiciel Karl-Johan Karlsson (Avalanche Studios), le directeur technique audio Gustav Rathsman (Sweet Justice Sound), l’artiste 3D Andreas Fougner Ezelius (River End Games) ou encore le chef éclairagiste Gustav Embretsen (Fall Damage) ont également quitté le navire. Vince Zampella a été appelé à la rescousse par l’éditeur américain Electronic Arts afin de veiller sur la licence aux côtés de Byron Beede, ancien directeur général de Call of Duty chez Activision, et Marcus Lehto.

Our vision for Battlefield starts with our commitment to 2042 and grows beyond that into a new future. Hear more about our road ahead with Vince Zampella and others in a new interview.https://t.co/ZdKqQOMVuz — Battlefield (@Battlefield) December 2, 2021

“Il est capable de créer un divertissement qui définit une dimension culturelle et qui résonne au-delà des jeux. Nous intégrons l’un des individus les plus influents et les plus talentueux du monde du divertissement à une franchise qui est prête à être lancée dans l’ère moderne de l’industrie vidéoludique. C’est un point de convergence extraordinaire dans l’histoire du jeu vidéo. Sa capacité à diriger des studios et à rassembler des développeurs pour qu’ils puissent créer des expériences de classe mondiale est inégalée“, a déclaré Laura Miele, directrice des studios d’Electronic Arts. “Je crois que la structure, le processus et la vision qu’il apporte permettront à Battlefield d’exceller comme jamais auparavant. Personne ne connaît mieux que lui les jeux de tir avec des éléments en ligne.”

Electronic Arts veut créer un univers connecté Battlefield

Le changement le plus important est sans doute l’annonce officielle par Electronic Arts de la création d’un univers Battlefield qui s’étendra apparemment sur plusieurs jeux et offres, et qui sera développé par différents studios en Amérique du Nord et en Europe. Dans l’immédiat, EA a déclaré à GameSpot que DICE, Ripple Effect et le nouveau studio de Marcus Lehto à Seattle travailleront ensemble pour développer et améliorer Battlefield 2042. Les autres jeux et expériences Battlefield en préparation sont censés servir d’extensions, dans une certaine mesure, du nouvel univers Battlefield qu’EA tente de créer. Pour l’instant, aucun détail n’est disponible sur les nouveaux jeux et expériences qu’EA a l’intention de créer, ni sur leur date de sortie.