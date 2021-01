Battlefield 6 pourrait être un soft reboot se déroulant à l’époque moderne

Attendu pour la fin d'année, le nouveau FPS de DICE et Electronic Arts pour les consoles d'ancienne et nouvelle génération serait fortement inspiré par Battlefield 3.

Souvent bien informé sur la licence Call of Duty de l’éditeur américain Activision, l’insider Tom Henderson affirme avoir plusieurs informations sur le prochain Battlefield d’EA. Ce dernier serait développé par deux équipes différentes, l’une se concentrant sur la version next-gen (PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC) avec des affrontements multijoueurs jusqu’à 128 participants et l’autre sur la version current-gen (PS4, Xbox One) avec des affrontements multijoueurs jusqu’à 64 participants.

Battlefield 6 va relancer la licence avec une nouvelle formule

Les graphismes (4K, 120fps, Ray Tracing) et la destruction des décors seraient évidemment plus impressionnants sur les nouvelles machines de Sony et Microsoft. Reboot moderne inspiré par Battlefield 3, le FPS de DICE devrait également surfer sur la mode des Battle Royale pour concurrencer Call of Duty : Warzone avec sans doute un suivi régulier et un format free-to-play pour attirer différents joueurs. A noter que le nom officiel de Battlefield 6 devrait être… Battlefield.

Le teaser de Battlefield 6