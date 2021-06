Battlefield 2042 va révolutionner “le bac à sable multijoueur moderne”

Electronic Arts dévoile Battlefield 2042, un nouvel opus sans campagne scénarisée et narrant une guerre totale entre les États-Unis et la Russie.

Alors que le monde est au bord du chaos à cause de la plus grande crise de réfugiés jamais connue, des batailles à grande échelle (128 joueurs sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC ou 64 joueurs sur PS4 et Xbox One) s’organisent entre de nombreux Spécialistes sans-patrie, un type de soldat inédit qui peut accéder à un arsenal d’armes, d’équipements et de véhicules de pointe. Si ces derniers représentent aussi bien les États-Unis que la Russie, ils ne se battent pas pour un drapeau, mais pour leur avenir. Des événements en temps réel comme des tornades qui ravagent la carte et des tempêtes de sable qui occultent le soleil modifient le champ de bataille pour mieux redéfinir l’approche tactique des combattants.

En plus des modes populaires Conquête (deux équipes doivent contrôler des objectifs sur la carte) et Percée (une équipe doit capturer des points pour avancer sur la carte tandis que l’autre doit les en empêcher) qui reviennent sous une nouvelle forme grâce à une technologie de pointe qui exploite tout le potentiel de la nouvelle génération, Hazard Zone proposera une expérience multijoueur totalement inédite aux enjeux élevés et axée sur l’escouade. Les cartes permettront de voyager en Corée du Sud avec Kaléidoscope, en Guyane avec Orbital, à Singapour avec Manifeste, en Inde avec Décharge, en Egypte avec Renouveau, au Qatar avec Sablier et en Antarctique avec Rupture. Enfin, Battlefield 2042 inclura un Battle Pass (gratuit ou payant) avec un système de saisons.

Une bande-annonce pour Battlefield 2042

“Battlefield 2042 marque une évolution dans la franchise et incarne ce qu’attendent nos joueurs… un mode bac à sable multijoueur poussé à son maximum avec des combats intenses et des tas d’événements incroyables et inattendus“, a déclaré Oskar Gabrielson, directeur général au sein du studio DICE. “Chez DICE Stockholm, DICE LA, Criterion et EA Göteborg, tout le monde s’est beaucoup amusé à développer ce jeu. Maintenant, il est temps pour les joueurs de se joindre à l’aventure. Ils découvriront trois expériences distinctes et incroyablement épiques qui devraient beaucoup leur plaire.”

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Les membres EA Play bénéficieront d’une version d’essai de 10 heures à partir du 15 octobre 2021 ainsi qu’un accès anticipé à la bêta ouverte, comme les joueurs qui auront précommander le FPS multijoueur.