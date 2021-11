Battlefield 2042 : pas de chat vocal au lancement

Battlefield 2042 n'aura pas de vocal au lancement. Espérons que cette absence ne dure pas trop longtemps.

Le dernier opus dans la grande des Battlefield de EA, Battlefield 2042, est attendu pour le 19 novembre prochain. Comme à l’accoutumée, si les joueurs attendent avec impatience de pouvoir découvrir ce que nouveau titre a à offrir, on se demande aussi, logiquement, ce qu’il n’y aura pas. Et justement, l’on sait déjà que le jeu ne proposera pas toutes ses fonctionnalités le jour j. Si l’on en croit le développeur du jeu, DICE dans une déclaration au medium spécialisé Polygon, le chat vocal ne sera pas accessible. Il faudra donc faire sans durant un certain temps.

Battlefield 2042 n’aura pas de vocal au lancement

Étant donné à quel point la voix est vitale sur des jeux comme celui-ci, il est assez étrange que DICE ne le propose pas dès le lancement. L’entreprise n’a pas explicité la raison précise pour laquelle cette fonctionnalité ne sera pas disponible en même temps que le jeu, mais elle a affirmé qu’elle serait accessible ultérieurement. Et malheureusement, c’est là la seule information à laquelle les joueurs auront droit. Aucune date précise n’a été communiquée.

Espérons que cette absence ne dure pas trop longtemps

Avec ce genre de jeux en ligne, avoir un chat vocal est absolument crucial si vous tentez de jouer à des modes en équipe. Cela permet d’aider les joueurs à rester organisés, à se passer les informations les uns aux autres, à mettre au point des stratégies, etc. Ne pas pouvoir se parler de vive voix rend la chose bien plus délicate et le jeu dans son ensemble plus difficile à appréhender.

Comme Polygon le précise, cette absence sera particulièrement préjudiciable aux joueurs qui jouent principalement au mode Hazard Zone. Ceci étant dit, il y a de nombreuses alternatives au chat vocal natif du jeu, comme Discord. Mais à moins que vous ne jouiez qu’avec des amis, il restera difficile de réussir à vous coordonner correctement avec des inconnus. Espérons que ladite fonctionnalité arrive rapidement.