Battlefield 2042 : les dates de la bêta ouverte et son contenu

Une semaine d'attente avant l'arrivée de la bêta ouverte de Battlefield 2042.

Rejoignez le combat sur la carte Orbital en mode Conquête via la bêta ouverte de Battlefield 2042 (uniquement en anglais et pas de transfert pour les sauvegardes) avec une sélection variée de spécialistes, d’armes de pointe et de véhicules à votre disposition.

Mode Conquête : L’immense et emblématique bac à sable Battlefield fait son grand retour avec cette fois 128 joueurs sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC contre 64 sur PS4 et Xbox One. Au lieu de points de contrôle individuels, les batailles s’articulent autour de secteurs qui renferment plusieurs drapeaux. Plus votre équipe en détient, plus elle gagne en puissance… et plus vous affaiblissez l’ennemi. Lorsque vous vous emparez de tous les drapeaux d’un secteur donné, vous en prenez possession. Plus vous gagnez de secteurs (ou vous emparez de ceux de l’ennemi), plus vous vous rapprochez de la victoire. Gardez la majorité des secteurs sous contrôle pour épuiser continuellement les renforts ennemis. Une fois l’ennemi à court de renforts, vous remportez la victoire !

Carte Orbital (Kourou, Guyane française) : Alors que vous luttez contre l’adversité autour du site de lancement d’une fusée sur le point de décoller, une véritable course contre la montre se lance. Faites attention aux tirs ennemis et aux tempêtes en approche sur cette carte dynamique

Les spécialistes : Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr “Boris” Guskovsky et Wikus “Casper” Van Daele

Les configurations minimale et recommandée pour Battlefield 2042 sur PC

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : AMD Ryzen 5 3600

Processeur (Intel) : Core i5 6600K

Mémoire : 8 Go de RAM

Mémoire vidéo : 4 Go

Carte graphique (Nvidia) : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 560

DirectX 12

Espace libre disque dur : 100 Go

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : AMD Ryzen 7 2700X

Processeur (Intel) : Intel Core i7 4790

Mémoire : 16 Go

Mémoire vidéo : 8 Go

Carte graphique (Nvidia) : Nvidia GeForce RTX 3060

Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX 12

Espace libre disque dur : 100 Go SSD

Un trailer pour la bêta ouverte de Battlefield 2042

Le préchargement débutera le 5 octobre prochain dès 9h du matin, l’accès anticipé sera disponible du 6 au 7 octobre 2021 pour tous les joueurs ayant précommandé le jeu ou étant membres EA Play et enfin la bêta ouverte sera jouable pour tous du 8 au 9 octobre 2021.

Il n’est pas nécessaire d’être abonné au PlayStation Plus pour avoir accès à la bêta ouverte de Battlefield 2042 sur PS5 et PS4. Néanmoins, un abonnement au Xbox Live Gold est obligatoire sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.