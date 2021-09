Battlefield 2042 : la date de sortie est reportée de quelques semaines

Evoqué par des insiders sur les réseaux sociaux, le report de Battlefield 2042 est officiel.

Oskar Gabrielson, vice-président et directeur général de DICE, a pris la délicate décision de décaler le lancement de Battlefield 2042 pour le bien des équipes de développement. Ainsi, le FPS de l’éditeur américain Electronic Arts, et principal concurrent de Call of Duty Vanguard, n’est plus prévu pour le 22 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, mais le 19 novembre 2021 : “Construire la prochaine génération de Battlefield pendant une pandémie mondiale a créé des défis imprévus en interne. Compte tenu de l’ampleur et de la portée du jeu, nous avions espéré que tout le monde seraient de retour dans nos studios pour le lancement. Les conditions actuelles ne permettant pas de le faire en toute sécurité, et compte tenu du travail acharné accompli à la maison, nous pensons qu’il est important de prendre le temps supplémentaire nécessaire pour concrétiser notre vision pour nos joueurs. Votre enthousiasme pour le jeu a été très inspirant. Nous croyons au jeu que nous sommes en train de créer et nous vous remercions de votre patience alors que nous mettons la touche finale à l’expérience.”

A noter que des mises à jour sur la bêta ouverte seront disponibles dans le courant du mois.

Battlefield 2042 : Exode, un court-métrage avec feu Michael Kenneth Williams

Kimble ‘Irish’ Graves, de Battlefield 4, va faire son grand retour : “Ce n’est plus un Marine, mais le capitaine du navire Exode, et il doit faire un choix entre la vie des 200 réfugiés présents à bord et l’avenir de tous les Sans-patrie. Découvrez les événements déclencheurs d’une guerre totale dans ce court-métrage qui dépeint le monde de 2042.”