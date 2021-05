Batman : Caped Crusader, une nouvelle série animée sur le personnage emblématique de DC Comics

L'iconique homme chauve-souris va bientôt reprendre du service pour la plateforme américaine HBO Max et la chaîne Cartoon Network.

HBO Max et Cartoon Network ont donné le feu vert pour la commande de Batman : Caped Crusader, une toute nouvelle série animée et une réimagination de la mythologie de Batman à travers la lentille visionnaire des producteurs exécutifs Bruce Timm, J.J. Abrams et Matt Reeves ainsi que des techniques d’animation et des technologies de pointe. Cette nouvelle adaptation représente le retour de Bruce Timm au personnage emblématique de DC Comics dans le domaine de la série animée épisodique. Louée par beaucoup comme étant la référence en matière de narration de super-héros animés et récompensé par un Emmy Award, Batman : The Animated Series est considérée comme l’une des meilleures représentations du chevalier noir, tous médias confondus.

Sam Register, président de Warner Bros Animation et Cartoon Network Studios a déclaré : “Nous réunissons trois maîtres conteurs en la personne de J.J., Matt et Bruce – chacun ayant sa propre compréhension intuitive et son affection pour le personnage – pour créer une nouvelle série qui poursuivra le même héritage révolutionnaire“. Les producteurs exécutifs Bruce Timm, J.J. Abrams et Matt Reeves ont ajouté : “Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler ensemble pour faire revenir ce personnage et raconter de nouvelles histoires passionnantes à Gotham City. La série sera palpitante, cinématographique et évocatrice des racines noires de Batman, tout en plongeant plus profondément dans la psychologie de ces personnages emblématiques. Nous sommes impatients de partager ce nouveau monde.”

