Batgirl : une femme transgenre dans le film de HBO Max

La comédienne Ivory Aquino interprétera le premier personnage transgenre majeur dans une adaptation cinématographique en live-action de DC Comics.

La plateforme de streaming HBO Max annonce l’arrivée d’Ivory Aquino (When They See Us, Tales of the City, New Amsterdam) dans le casting de Batgirl pour incarner Alysia Yeoh, barmaid et meilleure amie de Barbara Gordon (Leslie Grace), alors que le tournage est lancé depuis maintenant plusieurs semaines. Basé sur la bande dessinée DC créée par la scénariste Gail Simone et l’artiste Ardian Syaf, le film sera exclusivement centré sur la fille du commissaire de police de Gotham City, Jim Gordon (J.K. Simmons).

Ivory Aquino has joined the cast of #Batgirl and will appear as Alysia Yeoh, the best friend of Leslie Grace's Barbara Gordon. Aquino's addition is a milestone casting, as she is set to play the first openly trans character in a live-action DC movie https://t.co/4IuRxehnCn pic.twitter.com/JB1YNDl51V — The Hollywood Reporter (@THR) January 25, 2022

A noter que Brendan Fraser sera lui le méchant Firefly, tandis que Michael Keaton reprend son rôle de Batman du film éponyme de Tim Burton en 1989 et de son successeur Batman Returns en 1992. Les détails concernant le rôle de Jacob Scipio n’ont pas encore été révélés. Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, le duo derrière Bad Boys For Life, le long-métrage Batgirl est produit par Kristin Burr et scénarisé par Christina Hodson (Rivales, Birds of Prey, The Flash).

Le costume moderne de Batgirl porté par Leslie Grace

“J’utilise leurs attentes contre eux. Ce sera leur faiblesse. Pas la mienne. Laissez-les tous me sous-estimer… Et quand leur garde est baissée, et que leur fierté monte, laissez-moi leur botter les fesses.”