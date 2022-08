Batgirl : la sortie du film consacré à Barbara Gordon est annulée

Bien que Batgirl soit en phase finale de post-production, Warner Bros et DC Films ne sortiront le long-métrage sur aucune plateforme de streaming, pas même au cinéma.

Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah avant la fusion entre Warner Bros et Discovery, Batgirl était initialement conçu pour être distribué par le service HBO Max, avant d’être considéré comme un film de cinéma. Néanmoins, les pontes de la société ont déterminé en fin de compte, malgré les reshoots et l’augmentation du budget (90 millions de dollars en raison de problèmes de coronavirus et d’arrêts de production), que le film ne fonctionnait tout simplement pas. Les nouveaux propriétaires et la nouvelle direction, menée par le PDG David Zaslav, sont déterminés à faire des licences de DC des films à grand spectacle, et Batgirl n’en est pas un. Plusieurs tests privés n’ont pas eu les retours escomptés, sans parler des critiques sur les costumes.

Deadline has confirmed that Warner Bros.and DC Films will not be releasing its ‘Batgirl’ movie on any platform, including theatrically https://t.co/PFjlM9sSfx — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 2, 2022

Batgirl, qui met en vedette Leslie Grace (In the Heights) dans le rôle principal, Brendan Fraser et Michael Keaton, qui reprend son rôle de Bruce Wayne, devait sortir en 2023. A noter que les dirigeants aiment les réalisateurs et la star du film, et prévoient activement de travailler avec eux prochainement sur un nouveau projet.