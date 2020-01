BassMe, des basses à porter sur soi pour redécouvrir jeux, films et musique

Pour s'immerger comme il se doit dans un jeu vidéo, un film ou dans sa musique, les basses sont très importantes. Celles-ci doivent être bien dosées et précises, mais l'expérience en est nettement améliorée. Voici un système à porter sur soi pour redécouvrir les basses.

BassMe est de retour au CES 2020. Son produit ? Un caisson de basse à porter sur soi. Oui, vous avez bien lu. La genèse de cette startup française démarre au concours Startup Weekend Perpignan, en Octobre 2017. Cette idée d’offrir un caisson de basse personnel portatif leur fait gagner le concours. Leur produit est disponible au grand public depuis quelques moi mais leur présence à la grand-messe de l’électronique devrait certainement accélérer les choses.

BassMe, un caisson de basse portatif personnel

Contrairement au prototype que nous avions pu découvrir l’année dernière, la version finale de BassMe arbore un design encore amélioré et de nouveaux coloris – photo ci-dessus. L’appareil permet à tout un chacun de ressentir les sons graves grâce à un système de vibration et de gestion des ondes sonores qui a déjà remporté un prix de l’innovation. Avec ce caisson de basse portatif, nul besoin d’augmenter le volume à des niveaux élevés pour ressentir toute la puissance des graves. Et vous ne dérangez pas vos voisins. C’est là tout l’intérêt de la chose.

Pour redécouvrir ses films, jeux, chansons sans déranger tout le monde et en protégeant ses oreilles

Selon le fabricant, les vibrations que vous recevez directement au niveau de la poitrine avec BassMe sont tellement bien retranscrites que les utilisateurs doivent souvent réduire le volume global pour profiter au mieux de ce système très novateur. Ce qui est une très bonne chose dans la mesure où vous allez protéger davantage votre ouïe, vous évitant d’éventuels problèmes de santé en vieillissant. Mieux encore, BassMe est compatible avec n’importe quel casque et n’importe quelle source audio. L’accessoire se connecte via Bluetooth ou câble audio à n’importe quel appareil mobile, console, PC, tablette ou home cinema. Vous pourrez donc redécouvrir vos films, vos jeux et vos musiques préférés sans faire trembler toute vorte maison. Pas mal, non ? Si vous êtes intéressé(e), il vous faudra compter 129€ pour vous l’offrir. Direction le site dédié.