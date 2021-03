Barnes & Noble s’associe avec Lenovo pour leur nouvelle tablette Nook 10 pouces

Le marché des tablettes est encore très actif. Même si largement dominé par l'iPad d'Apple, cela n'empêche pas la concurrence de commercialiser de nouveaux modèles.

Il existe aujourd’hui des centaines de modèles de tablettes sur le marché, avec des dizaines de fabricants et des systèmes d’exploitation très variés. Il n’y a pas qu’Apple et ses iPad, bien que la firme de Cupertino s’adjuge la part du lion. Aujourd’hui, c’est Barnes & Noble qui lance un nouveau modèle dans sa gamme Nook.

Barnes & Noble officialise une nouvelle tablette Nook

Cela fait presque trois ans maintenant que Barnes & Noble a lancé sa tablette Nook et de nombreuses rumeurs évoquaient ces derniers temps la possibilité que le plus gros libraire aux États-Unis n’ait décidé de mettre un terme à la production de cet appareil. Aujourd’hui, l’enseigne prouve que ces informations étaient totalement fausses en lançant officiellement une nouvelle tablette Nook de 10 pouces. Une tablette pensée et conçue en collaboration avec Lenovo. Cet appareil sous Android est alimenté par un processeur octocore et dispose d’une dalle IPS HD de 10,1 pouces qui aurait certifié pour de très faibles émissions de lumière bleue.

En partenariat avec Lenovo

Cette tablette propose aussi 32 Go de stockage avec possibilité d’étendre ce dernier via une carte microSD. L’autonomie annoncée est de 10 heures sur une seule charge. Pour le reste, on citera des caméras à l’avant et à l’arrière ainsi que deux haut-parleurs Dolby Atmos. Et comme vous pouviez vous y attendre, la tablette a accès à l’application Nook pour les ebooks, les journaux et magazines, Google Play et Google Assistant. Elle offre aussi la radio FM et Kids Space de Google, un nouveau mode pour les tablettes Android qui offre aux enfants un accès à des livres de leur âge.

Tony Chen, vice-président chez Lenovo, déclarait au sujet de cette tablette : “Dans le cadre de notre mission de rendre accessible à tous des technologies plus intelligentes, Lenovo a innové sur une large variété de tablettes Android ces dix dernières années pour répondre à divers besoins utilisateurs et couvrir tous les budgets. Nous sommes ravis de tourner une nouvelle page avec Barnes & Noble sur le design très fin et très léger de la nouvelle tablette connectée NOOK qui offre aux amoureux des livres électroniques le meilleur des deux mondes – une tablette Android Lenovo très complète avec tout ce que vous connaissez et pouvez vouloir de NOOK.”

Tout comme la tablette Nook qui fut commercialisée en 2018, ce nouveau modèle sera vendu au tarif public de 130 $. Il sera disponible au début du mois d’avril dans les magasins et en ligne sur le site de Barnes & Noble.