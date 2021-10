Barbie : une adaptation en film avec Margot Robbie et Ryan Gosling

La comédienne Margot Robbie incarnera la célèbre poupée de Mattel et donnera la réplique à l'acteur Ryan Gosling qui sera dans la peau de Ken, le petit ami de la belle blonde.

Après avoir trouvé sa Barbie en la personne de Margot Robbie (The Wolf of Wall Street, The Legend of Tarzan, Bombshell) pour le film éponyme, la réalisatrice Greta Gerwig a trouvé son Ken en la personne de Ryan Gosling (La La Land, Drive, Blade Runner 2049). Compte tenu de son emploi du temps chargé, le comédien canadien ne voulait pas jouer le rôle, mais certains insiders précisent qu’au fur et à mesure que la pré-production s’éternisait et que le studio persistait à vouloir faire de lui leur seul choix, une ouverture dans son emploi du temps est apparue, lui permettant de signer. Le film Barbie coécrit par Noah Baumbach semble d’ailleurs être sur le point d’être totalement validé, et l’espoir serait commencer le tournage dès l’année prochaine.

Les détails de l’intrigue ne sont pas encore connus, mais étant donné les antécédents de Greta Gerwig en tant que réalisatrice, on peut s’attendre à ce que l’histoire de la poupée ne soit pas une version classique. Margot Robbie produit le film via LuckyChap Entertainment, avec Tom Ackerley, Robbie Brenner de Mattel et David Heyman. Josey McNamara de LuckyChap et Ynon Kreiz de Mattel sont producteurs exécutifs. Quant à Ryan Gosling, son rôle est peut-être l’un des plus judicieux de ces dernières années et il ne manquera pas d’enthousiasmer encore plus les fans sur ce qu’ils peuvent attendre de ce projet.

