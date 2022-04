Barbie : la célèbre poupée de Mattel prend vie avec Margot Robbie

Une première image de la comédienne australienne Margot Robbie dans la peau de Barbie.

En plus d’arborer un grand sourire étincelant alors qu’elle tient le volant d’une Chevrolet Corvette rose, Margot Robbie porte un top bleu et blanc à rayures, complété par un bandeau à pois et un bracelet à perles. Ses cheveux blonds descendent sous les épaules en ondulations décontractées. Prévue pour le 21 juillet 2023 au cinéma, la version live-action de Barbie mettra également en scène Ryan Gosling (Ken), John Cena, Will Forte, Lana Candor, Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera et Issa Rae.

Barbie est en développement depuis un certain temps, d’abord chez Sony Pictures Entertainment avec Anne Hathaway et Amy Schumer autour du rôle titulaire, avant que le projet ne soit transféré chez Warner Bros Pictures. Dave Green réalise le film, tandis que Greta Gerwig et Noah Baumback s’occupent du scénario.