Baracoda dévoile de nouveaux accessoires de santé connectée

Les objets connectés envahissent nos vies. Dans nos maisons, plus aucune pièce ne leur est étrangère. La salle de bain les a rapidement accueillis. Et c'est loin d'être terminé.

Les objets connectés peuvent être totalement gadget, on l’a déjà vu maintes fois, mais ils peuvent aussi être très utiles. C’est le cas en ce qui concerne le suivi de la santé. Les smartwatches, par exemple, font un formidable travail sur ce segment. La salle de bain a aussi beaucoup à gagner à accueillir des appareils connectés pour vous aider au quotidien. Baracoda dévoile deux nouvelles références.

Baracode dévoile deux nouveaux appareils connectés pour la salle de bain

Ces derniers temps, les appareils électroniques connectés et/ou intelligents sont de plus en plus populaires. Des accessoires du quotidien tout à fait banals jusqu’à présent deviennent intelligents. Pour le meilleur ou pour le pire, dira-t-on. Au CES 2021, Baracoda officialise deux appareils pensés et conçus pour le suivi de la santé personnelle. Il s’agit du CareOS Themis et de la Mateo BBalance.

Un miroir et une balance

Le CareOS Themis est un miroir intelligent capable de fournir à celui ou celle qui se regarde dedans quantité de données. L’appareil est par exemple en mesure de réaliser une analyste de la peau, de vérifier la température mais aussi de sonner l’alerte le cas échéant. Ce miroir peut aussi faire des recommandations de produits pour le maquillage, proposer des tutoriels pour se raser, rappeler les échéances du cycle menstruel, etc.

Avec sa diagonale de 10 pouces, il est assez passe-partout et il offre aussi l’avantage d’être facile et très rapide à installer. Il ne vous faudra que quelques minutes pour configurer et installer l’ensemble.

La Mateo BBalance, quant à elle, est une balance intelligence qui utilise la technologie de pression de Mateo. Grâce à cette dernière, non seulement vous obtenez votre poids mais vous pourrez aussi corriger votre posture et obtenir une analyse poussée de la composition de votre corps. Voilà qui devrait être particulièrement utile à celles et ceux qui prennent grand soin au quotidien de leur corps, sportif ou non, pour suivre sa masse musculaire, la quantité d’eau, etc.

Le miroir Baracoda CareOS Themis devrait être commercialisé dans le courant de l’année à un tarif démarrant à 399 $. Aucune information concernant la Mateo BBalance.