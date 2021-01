Bar 5.0 Multibeam, nouvelle barre de son JBL avec Virtual Dolby Atmos

Les barres de son sont de parfaits accessoires pour celles et ceux qui n'ont pas nécessairement la place dans leur salon ou leur chambre pour installer un home cinema complet. Et celles-ci sont aujourd'hui très performantes.

Pour pouvoir profiter de ses films et séries ou jouer dans les meilleures conditions, l’écran ne fait pas tout. L’audio est une composante tout aussi importante. Le must reste l’installation home-cinema. Encore faut-il avoir la place et le budget. Plus compact, et moins cher, on retrouve la barre de son. Celles-ci ont fait d’énormes progrès ces derniers temps. La preuve avec cette nouvelle référence signée JBL.

JBL dévoile sa barre de son Bar 5.0 Multibeam

Les barres de son sont de bonnes alternatives aux enceintes traditionnelles, qui peuvent être encombrantes dans une pièce. Il faut dire que ces appareils sont pensés et conçus pour pouvoir se glisser juste sous un téléviseur ou un moniteur. Autrement dit, si vous êtes limité en espace, ou si vous ne voulez pas jurer dans votre déco, la barre de son est une très bonne option.

La première de sa catégorie compatible Virtual Dolby Atmos

JBL vient d’officialiser une nouvelle référence sur ce segment, il s’agit de la barre de son JBL Bar 5.0 Multibeam. Au premier regard, on jurerait une barre de son conventionnelle mais la grande différence ici, c’est qu’elle est compatible avec la technologie Virtual Dolby Atmos – c’est une première ! – grâce à la technologie multibeam intégrée. Cette dernière utilise des algorithmes, notamment de virtualisation, pour recréer le même effet que le Dolby Atmos. Et finalement, la facture reste bien moins chère que d’investir dans une configuration Dolby Atmos complète.

Par exemple, la JBL Bar 9.1 propose le Dolby Atmos mais utilise des drivers frontaux pour aider à recréer justement cet effet Dolby Atmos. Avoir des drivers physiques additionnels fait évidemment grimper la facture tandis qu’avec la virtualisation du son, l’idée est de reproduire cet effet à moindre coût. Il faudra attendre les premiers tests en conditions réelles pour savoir si le résultat est à la hauteur des espérances mais à 400 $, cette JBL Bar 5.0 Multibeam pourrait être très intéressante.

À l’intérieur de cette barre de son, on retrouve un total de 5 haut-parleurs – trois frontaux et deux latéraux -. L’appareil est aussi compatible avec les protocoles sans fil AirPlay 2, Bluetooth et Chromecast. À noter, JBL annonce d’ores-et-déjà une prise en charge à venir de l’assistant numérique Amazon Alexa.