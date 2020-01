Bang & Olufsen lance la version 3.0 de ses écouteurs Beoplay E8

Des écouteurs true wireless toujours sans annulation de bruit active, malgré un tarif particulièrement haut : 350 euros.

Bang & Olufsen est une marque audiophile particulièrement réputée pour ses installations audio domestiques. Une des dernières en date, l’ensemble Beolab 90, est une solution intelligente et remarquable aux problèmes de diffraction sonore, d’amplification et de room correction. Facturée 70 000€, elle reste réservée à une élite qui ne recule devant rien pour atteindre la perfection sonore. Beaucoup plus accessibles, les appareils mobiles de B&O tels que les casques et écouteurs restent aussi plutôt dispendieux par rapport à d’autres produits et concurrents sur le marché. Les écouteurs Beoplay E8 3rd Gen s’inscrivent ainsi dans un segment tarifaire plutôt décourageant pour ce qu’ils offrent. À 350€, la paire d’oreillettes est certes true wireless car chacune dispose d’une puce Bluetooth et se connecte indépendamment à un lecteur audio, mais elle ne dispose pas d’une fonction d’annulation ou de réduction de bruit active.

Une meilleure autonomie

Alors que propose B&O pour séduire le chaland ? Une autonomie de 35 heures, soit une belle moyenne sur le marché : les AirPods d’Apple à titre d’exemples n’offrent que 24 heures grâce au boîtier de charge. Cette nouvelle version apporte 7h d’autonomie, là où la Gen 2 ne permettait que 4 heures de lecture. Parmi les autres fonctionnalités, un boîtier compatible recharge sans fil Qi — pas vraiment une nouveauté dans le secteur —, le Bluetooth 5.1 pour une connexion rapide et sans latence, et une certification IP54 (protection contre les poussières et les jets d’eau).

Un chargeur sans fil payant

L’étrangeté de l’offre ne s’arrête cependant pas au tarif rédhibitoire de la paire d’écouteurs : pour profiter de la charge sans fil, encore faut-il disposer du chargeur correspondant. Et B&O s’est fait plaisir puisque celui-ci est facturé 125€ sur le site officiel. En tout et pour tout, cet ensemble coûtera donc 475€… Autant opter pour des intras filaires haut de gamme. Comme l’exprime très bien Guillaume Fourcadier sur Clubic : son tarif fait “presque passer Apple pour une marque discount“.